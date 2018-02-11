Самарская ракета «Союз-2.1а» не смогла взлететь с космодрома Байконур
2 тонны груза, среди которых воздух, спецоборудование и посылки из дома не смогли вылететь с земли.
2 тонны груза, среди которых воздух, спецоборудование и посылки из дома не смогли вылететь с земли.
Как сообщает Роскосмос, сегодня днем, 11 февраля, на космодроме Байконур во время старта ракеты произошёл сбой. При запуске «Союз-2.1а», которая была создана в Самаре на заводе РКЦ «Прогресс», у самарского детища отключились двигатели. В данный момент причины сбоя выясняются, а новый запуск официально перенесли на — 13 февраля, резервную дату.
Стоит отметить что, ракета должна была доставить на околоземную орбиту корабль «Прогресс МС-08», на борту которого будет находиться более 2-х тонн различных грузов. А именно топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки из дома для космонавтов и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа МКС.
Напомним, что это уже вторая неудачная операция Роскосмоса за последнее время. 28 ноября 2017 года с космодрома Восточный пустили самарскую
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