Мальчик с татуировкой «Рэп» найден под Новосибирском
Поиски 15-летнего Ильи В., потерявшегося десятого февраля в Бердске, завершились. Мальчик найден живым в Новосибирской области.
Поиски 15-летнего Ильи В., потерявшегося десятого февраля в Бердске, завершились. Мальчик найден живым в Новосибирской области.
«Подросток найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас он находится в отделе полиции, где с ним работают сотрудники ПДН. Причины безвестного исчезновения выясняются. Его нашли в Криводановке, он отсутствовал более суток. Мальчик обучается в школе, на учете не состоит», — сообщает сайт НГС со ссылкой на правоохранительные органы.
Напомним, десятого февраля из дома на улице Лунная в Бердске ушел подросток 2003 года рождения и не вернулся. Особые приметы: на большом пальце левой руки есть татуировка «Рэп».
Добавим, трое школьников из Бердска нашлись на станции Сеятель. Ребята воспитываются в неблагополучных семьях, и этот побег у них не первый. Всего несколько дней назад они уже уходили из дома, вернулись и повторили все снова.
Успешно завершились поиски Владимира П. из Новокузнецка, который пропал в Новосибирске 24 января. Оказалось, что молодой человек попал в больницу.
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