Мальчик с татуировкой «Рэп» найден под Новосибирском

«Подросток найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас он находится в отделе полиции, где с ним работают сотрудники ПДН. Причины безвестного исчезновения выясняются. Его нашли в Криводановке, он отсутствовал более суток. Мальчик обучается в школе, на учете не состоит», — сообщает сайт НГС со ссылкой на правоохранительные органы.

Напомним, десятого февраля из дома на улице Лунная в Бердске ушел подросток 2003 года рождения и не вернулся. Особые приметы: на большом пальце левой руки есть татуировка «Рэп».

Добавим, трое школьников из Бердска нашлись на станции Сеятель. Ребята воспитываются в неблагополучных семьях, и этот побег у них не первый. Всего несколько дней назад они уже уходили из дома, вернулись и повторили все снова.