В Набережных Челнах после ремонта сдали две поликлиники

В Набережных Челнах после ремонта сдали две поликлиники

В Набережных Челнах продолжается сдача медучреждений после капитального ремонта. Так, накануне ремонт завершился в городской поликлинике № 4, а также детской городской поликлинике № 3 и её филиале.