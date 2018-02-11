В Набережных Челнах после ремонта сдали две поликлиники

Ремонт детской поликлиники № 3 был крайне необходим. За медучреждением закреплены 19 тысяч человек. После ремонта в учреждении появилась современная техника: новый рентген, ультразвуковая система, два 12-канальных ЭКГ-регистратора. Оборудованы кабинеты врачей-педиатров, хирургический блок.
В поликлинике № 4, расположенной в поселке ЗЯБ, реконструировано рентгендиагностическое отделение, регистратура, неотложное отделение. В ходе ремонта сделана перепланировка помещений. Из нового оборудования появился видеоэндоскопический инновационный комплекс, наркозно-дыхательный аппарат, ультразвуковая система, 12-канальный ЭКГ-регистратор, комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Валента», в кабинетах установлены 10 рециркуляторов УФ-бактериологических для обеззараживания воздуха.
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