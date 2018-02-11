В Новосибирск пришло стабильное потепление

В воздухе в Новосибирске запахло весной. Относительно теплая погода будет радовать горожан на протяжении всей недели. Завтра, 12 февраля, в городе ожидается -6−8 градусов, ночью похолодает всего до -14, в пригороде температура опустится максимум до -17 градусов.

— Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь, дым, дымка. На дорогах гололедица, — дает прогноз атмосферных явлений Западно-сибирский гидрометцентр.