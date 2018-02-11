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11 февраля, источник: РИА Крым

В Крыму на метр поднимется уровень воды в реках — МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости Крым. В Главке МЧС РФ по Крыму предупреждают о поднятии уровня воды в реках до одного метра. Это связано с обильными осадками, которые сохранятся на полуострове еще в течение суток.

Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в конце суток 11 февраля и в течение суток 12 февраля, на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0.5 — 1,0 м без достижения опасных отметок», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В МЧС напоминают, что в этот период нежелательно находиться возле устья реки и подходить близко к потоку воды.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Крыму в воскресенье и понедельник ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, туман и усиление ветра, который в порывах будет достигать скорости 25 м/с.

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