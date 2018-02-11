В Крыму на метр поднимется уровень воды в реках — МЧС

Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в конце суток 11 февраля и в течение суток 12 февраля, на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0.5 — 1,0 м без достижения опасных отметок», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В МЧС напоминают, что в этот период нежелательно находиться возле устья реки и подходить близко к потоку воды.