Пострадавшую при ЧП в пермской школе учительницу выписывают из больницы
ПЕРМЬ, 11 фев — РИА Новости. Учительница, пострадавшая при поножовщине в пермской школе, будет выписана из стационара в понедельник, сообщили РИА Новости в
ПЕРМЬ, 11 фев — РИА Новости. Учительница, пострадавшая при поножовщине в пермской школе, будет выписана из стационара в понедельник, сообщили РИА Новости в
«Завтра женщину выпишут», — сказала
На восстановление после травм, полученных при ЧП в школе, учительнице понадобилось четыре недели, часть из которых она провела в реанимации.
В январе в пермской школе произошла драка с поножовщиной, в которой пострадали учительница и ученики младших классов, всего — 15 человек. Подозреваемые были задержаны и после лечения в больнице переведены в СИЗО. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».
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