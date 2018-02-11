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11 февраля, источник: РИА Новости

Пострадавшую при ЧП в пермской школе учительницу выписывают из больницы

ПЕРМЬ, 11 фев — РИА Новости. Учительница, пострадавшая при поножовщине в пермской школе, будет выписана из стационара в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской клинической больницы № 4.

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«Завтра женщину выпишут», — сказала пресс-секретарь медучреждения Марина Киршина.

На восстановление после травм, полученных при ЧП в школе, учительнице понадобилось четыре недели, часть из которых она провела в реанимации.

В январе в пермской школе произошла драка с поножовщиной, в которой пострадали учительница и ученики младших классов, всего — 15 человек. Подозреваемые были задержаны и после лечения в больнице переведены в СИЗО. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

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17 января© Ньюстюб
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