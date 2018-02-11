Пострадавшую при ЧП в пермской школе учительницу выписывают из больницы

На восстановление после травм, полученных при ЧП в школе, учительнице понадобилось четыре недели, часть из которых она провела в реанимации.

В январе в пермской школе произошла драка с поножовщиной, в которой пострадали учительница и ученики младших классов, всего — 15 человек. Подозреваемые были задержаны и после лечения в больнице переведены в СИЗО. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».