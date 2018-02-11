Ушел из жизни профессор ОмГУ имени Достоевского Борис Осипов
В субботу, 10 февраля, после непродолжительной болезни на 80-м году жизни умер выдающийся российский лингвист, ученый с мировым именем, профессор и в прошлом декан филологического факультета ОмГУ им. Достоевского Борис Иванович Осипов.
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