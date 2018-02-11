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11 февраля, источник: СуперОмск

Ушел из жизни профессор ОмГУ имени Достоевского Борис Осипов

В субботу, 10 февраля, после непродолжительной болезни на 80-м году жизни умер выдающийся российский лингвист, ученый с мировым именем, профессор и в прошлом декан филологического факультета ОмГУ им. Достоевского Борис Иванович Осипов.

Борис Иванович известен как специалист в области истории и теории русского письма, истории русской орфографии и пунктуации. До последнего дня Борис Иванович читал лекции на факультете иностранных языков ОмГУ, руководил заседаниями диссертационного совета.

Прощание с Борисом Ивановичем пройдет 13 февраля с 12:30 до 14.00 во 2 корпусе ОмГУ им. Достоевского по адресу проспект Мира, 55.

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