Нижний Новгород назвали столицей шаурмы и стрип-клубов
В приволжской столице побывали известные видеоблогеры.
В приволжской столице побывали известные видеоблогеры.
Столичные блогеры Руслан Усачев и Михаил Кшиштовский посетили Нижний Новгород на этой неделе. Ролик был снят в рамках
Блогеры вспомнили легенду о Коромысловой башне, прогулялись по улице Большой Покровской, набережной Федоровского, прокатились по канатной дороге, а также отведали знаменитую шаурму на Средном.
«Маленькие красивые дома, а по бокам большие и страшные дома. Это обычный русский город. Я себе таким Нижний Новгород и представлял», — отозвался о приволжской столице Усачев.
Вечером блогеры прогулялись по
Ранее сообщалось, что блоге Илья Варламов раскритиковал Нижний Новгород.
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