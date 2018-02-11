Нижний Новгород назвали столицей шаурмы и стрип-клубов

«Маленькие красивые дома, а по бокам большие и страшные дома. Это обычный русский город. Я себе таким Нижний Новгород и представлял», — отозвался о приволжской столице Усачев.

Вечером блогеры прогулялись по Нижне-Волжской набережной, удивившись количеству стрип-клубов на ней. Мы так и не разобрались, почему именно здесь, всего в двух кварталах от кремля и всего в двух минутах ходьбы от ближайшей церкви, в один ряд открыто семь стрип-клубов, — сказал Усачев.