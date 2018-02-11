Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа лучшая оскароносная актриса всех времен
Собака и ее хозяйка одновременно заболели раком груди
В Москве проверят педагога, запретившего ученикам выходить в туалет
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
Нетребко пригрозила не выступать в Москве из-за цен на билеты
Москвичи нашли способ заработать на снегопаде Некоторые москвичи нашли способ извлечь выгоду из снегопада, обрушившегося на российскую столицу
СМИ Турции: ракета США сбила Су-25 и спутала карты всем
CAS снова заступился за российских спортсменов
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
“Почта России” объяснила, почему на месте катастрофы лежат письма
"Горящий самолет": очевидцы о катастрофе АН-148
Студентка подарила парню букет из денежных купюр
Нетребко пригрозила не выступать в Москве из-за цен на билеты
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
В соцсетях нашли новый способ снять стресс
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
10Пре-карнавал в Рио
12«Синее кровавое суперлуние»
11 февраля, источник: Newsroom24.ru

Нижний Новгород назвали столицей шаурмы и стрип-клубов

В приволжской столице побывали известные видеоблогеры.

Столичные блогеры Руслан Усачев и Михаил Кшиштовский посетили Нижний Новгород на этой неделе. Ролик был снят в рамках интернет-шоу «Пора валить» и получил ироничное название «Мировая столица шаурмы».

Блогеры вспомнили легенду о Коромысловой башне, прогулялись по улице Большой Покровской, набережной Федоровского, прокатились по канатной дороге, а также отведали знаменитую шаурму на Средном.

«Маленькие красивые дома, а по бокам большие и страшные дома. Это обычный русский город. Я себе таким Нижний Новгород и представлял», — отозвался о приволжской столице Усачев.

Вечером блогеры прогулялись по Нижне-Волжской набережной, удивившись количеству стрип-клубов на ней. Мы так и не разобрались, почему именно здесь, всего в двух кварталах от кремля и всего в двух минутах ходьбы от ближайшей церкви, в один ряд открыто семь стрип-клубов, — сказал Усачев.

Ранее сообщалось, что блоге Илья Варламов раскритиковал Нижний Новгород.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Нижегородские риэлторы отметили свой профессиональный праздник
Трое детей погибли на пожаре под Нижним Новгородом
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье: главное
«Саратовские авиалинии» доставят родных экипажа Ан-148 в Москву
В Сирии открылся новый фронт с участием Израиля
Трамп хочет превратить МКС в частное предприятие
Лавров заявил, что не доводил до слез Викторию Нуланд
Российские биатлонисты остались без медалей в спринте на ОИ
СМИ: китайцы придумали, как выиграть войну у Америки
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Разрыв селезенки, перелом таза — как с этим можно взять медаль? Оказывается — можно. Удивительный спортсмен доказал это во второй день Олимпиады-2018
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
NASA показало «молочные вихри» в Каспийском море Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографию аномального процесса в Каспийском море, названного «молочным вихрем».
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Как работодатели борются с неприязнью сотрудников к офисам с открытой планировкой
Число просмотров московских квартир покупателями сократилось на 15% на фоне снегопада
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о странных модных вещах, найденных в онлайн-магазинах
Дети
Принц Уильям высказался о появлении близнецов Слова наследника престола породили новую волну обсуждений публики.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь