Около 150 заявок о неудовлетворительной уборке дорог поступили в группу «Антиснег» администрации Нижнего Новгорода 4—11 февраля

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, за неделю с момента создания официальной группы на Фейсбуке «Антиснег — Нижний Новгород» (4 февраля 2018 года) в нее вошли более 1200 человек. За это время от жителей поступило 144 сообщения о неудовлетворительном состоянии тротуаров, дорог и проездов, из которых около 50% уже отработано подрядными организациями.

Как сообщается в пресс-релизе, больше всего заявок очистить улицы от снега и наледи, просыпать тротуары и дорожное полотно противогололедными реагентами, убрать мусор, откачать воду во время оттепели поступило из Нижегородского (45 сообщений), Канавинского (27 сообщений) и Советского (25 сообщений) районов Нижнего Новгорода.

«Дороги реально чистят, спасибо. Хорошо бы еще и обочины убирали, а то многие улицы становятся с односторонним движением, невозможно разъехаться, припарковаться. Улица сестер Рукавишниковых в Советском районе яркий тому пример: трактор проехал обочину завалил, дорога чистая, но припарковаться, чтоб ребенка в садик отвести нет никакой возможности», — отмечает участница группы Анна Рязанова.