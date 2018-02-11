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11 февраля, источник: НИА-Нижний Новгород

Около 150 заявок о неудовлетворительной уборке дорог поступили в группу «Антиснег» администрации Нижнего Новгорода 4—11 февраля

Около 150 заявок о неудовлетворительной уборке дорог поступили в группу «Антиснег» администрации Нижнего Новгорода за неделю с момента её образования. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 11 февраля 2018 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, за неделю с момента создания официальной группы на Фейсбуке «Антиснег — Нижний Новгород» (4 февраля 2018 года) в нее вошли более 1200 человек. За это время от жителей поступило 144 сообщения о неудовлетворительном состоянии тротуаров, дорог и проездов, из которых около 50% уже отработано подрядными организациями.

Как сообщается в пресс-релизе, больше всего заявок очистить улицы от снега и наледи, просыпать тротуары и дорожное полотно противогололедными реагентами, убрать мусор, откачать воду во время оттепели поступило из Нижегородского (45 сообщений), Канавинского (27 сообщений) и Советского (25 сообщений) районов Нижнего Новгорода.

«Дороги реально чистят, спасибо. Хорошо бы еще и обочины убирали, а то многие улицы становятся с односторонним движением, невозможно разъехаться, припарковаться. Улица сестер Рукавишниковых в Советском районе яркий тому пример: трактор проехал обочину завалил, дорога чистая, но припарковаться, чтоб ребенка в садик отвести нет никакой возможности», — отмечает участница группы Анна Рязанова.

Как сообщалось ранее, «Антиснег — Нижний Новгород» — официальная группа в социальной сети Фейсбук, созданная по поручению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова, для совместного с нижегородцами контроля за качеством уборки территорий города в зимнее время. Все сообщения в режиме онлайн передаются ответственным за уборку территории организациям. После проведения работ на указанном участке администратор группы предоставляет фотоотчет о проделанной работе под постом участника группы, разместившего сообщение.

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