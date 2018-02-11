Около двух тысяч человек приняли участие в зимнем велопараде в Москве

«Мы поддерживаем участников велопарада, среди которых много иностранных гостей, приехавших в Москву на “Зимний велоконгресс”. Мы благодарны активистам, которые организовывают подобные мероприятия и показывают, что для части горожан велосипед остается транспортом в любое время года», — говорится в сообщении.