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11 февраля, источник: ТАСС

Около двух тысяч человек приняли участие в зимнем велопараде в Москве

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Около двух тысяч человек приняли участие в третьем зимнем велопараде в Москве в воскресенье, сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Мы поддерживаем участников велопарада, среди которых много иностранных гостей, приехавших в Москву на “Зимний велоконгресс”. Мы благодарны активистам, которые организовывают подобные мероприятия и показывают, что для части горожан велосипед остается транспортом в любое время года», — говорится в сообщении.

Маршрут прошел по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно, средняя скорость движения участников составила 14−15 км/ч, добавили в пресс-службе.

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