Около двух тысяч человек приняли участие в зимнем велопараде в Москве
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Около двух тысяч человек приняли участие в третьем зимнем велопараде в Москве в воскресенье, сообщает
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Около двух тысяч человек приняли участие в третьем зимнем велопараде в Москве в воскресенье, сообщает
«Мы поддерживаем участников велопарада, среди которых много иностранных гостей, приехавших в Москву на “Зимний велоконгресс”. Мы благодарны активистам, которые организовывают подобные мероприятия и показывают, что для части горожан велосипед остается транспортом в любое время года», — говорится в сообщении.
Маршрут прошел по набережным
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.