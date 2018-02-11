Начало недели в Башкирии будет морозным
УФА, 11 фев 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Начало недели в Башкирии будет морозным. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 февраля ожидается облачная погода с прояснениями.
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