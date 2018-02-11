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11 февраля, источник: ИА Башинформ

Начало недели в Башкирии будет морозным

УФА, 11 фев 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Начало недели в Башкирии будет морозным. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 февраля ожидается облачная погода с прояснениями.

Источник: Башинформ

Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью -11,-16°, при прояснениях -21,-26°, днем -7,-12°.

На отдельных участках автодорог туман, ухудшение видимости в явлениях до 500−1000 м.

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