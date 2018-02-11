Бывший депутат краевого парламента сломал челюсть DJ Smash
В ночь с пятницы на субботу в ночном клубе «Дом культуры» был избит российский диджей и продюсер Андрей Ширман, известный как DJ Smash, который получил перелом челюсти. Травмы музыканту нанес бывший депутат заксобрания Александр Телепнев, являющийся мастером спорта по рукопашному бою.
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