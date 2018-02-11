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11 февраля, источник: Новости Перми

Бывший депутат краевого парламента сломал челюсть DJ Smash

В ночь с пятницы на субботу в ночном клубе «Дом культуры» был избит российский диджей и продюсер Андрей Ширман, известный как DJ Smash, который получил перелом челюсти. Травмы музыканту нанес бывший депутат заксобрания Александр Телепнев, являющийся мастером спорта по рукопашному бою.

Как сообщил сайт Вести.ру, один из посетителей клуба, находящийся в нетрезвом состоянии, в компании экс-депутата подошел к диджею с просьбой сделать фото, и получив отказ, оттащил Андрея Ширмана от бара, где упал сам, после чего Телепнев ударил музыканта, сбив его с ног, далее упавшего музыканта начали бить ногами.

Позже в травмпункте у Андрея Ширмана были зафиксированы побои и перелом челюсти в двух местах. Источник «Новостей Перми» сообщил, что музыкант на первом же самолете улетел в Москву для проведения срочной операции.

Отметим, что информация об избиении из травмпункта поступила в полицию.

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Бывший депутат краевого парламента сломал челюсть DJ Smash
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