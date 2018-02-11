Бывший депутат краевого парламента сломал челюсть DJ Smash

Как сообщил сайт Вести.ру, один из посетителей клуба, находящийся в нетрезвом состоянии, в компании экс-депутата подошел к диджею с просьбой сделать фото, и получив отказ, оттащил Андрея Ширмана от бара, где упал сам, после чего Телепнев ударил музыканта, сбив его с ног, далее упавшего музыканта начали бить ногами.

Позже в травмпункте у Андрея Ширмана были зафиксированы побои и перелом челюсти в двух местах. Источник «Новостей Перми» сообщил, что музыкант на первом же самолете улетел в Москву для проведения срочной операции.