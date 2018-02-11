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11 февраля, источник: Известия

Саакашвили рассказал о спасении Сталина его прабабушкой

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили рассказал о том, что его прабабушка спасла Сталина. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Источник: AP 2018

По словам Саакашвили, его прабабушка Тамара «спасала Сталина от царских жандармов», а тот «за добро её семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением её отца и брата».

«Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома её отца — богатого промышленника, а Сталин за добро её семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением её отца и брата», —прокомментировал Саакашвили свой поход в кино на фильм «Смерть Сталина».

После просмотра Саакашвили назвал фильм «суперкрутым» и сопроводил запись в соцсети фотографией.

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