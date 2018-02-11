Саакашвили рассказал о спасении Сталина его прабабушкой

По словам Саакашвили, его прабабушка Тамара «спасала Сталина от царских жандармов», а тот «за добро её семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением её отца и брата».

«Моя прабабушка Тамара рассказывала мне, как спасала Сталина от царских жандармов, выводила его за руку из дома её отца — богатого промышленника, а Сталин за добро её семьи отплатил конфискацией имущества и уничтожением её отца и брата», —прокомментировал Саакашвили свой поход в кино на фильм «Смерть Сталина».