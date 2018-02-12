Детям-«подкидышам» в Иркутской области стали выплачивать социальные пенсии

Источник: Комсомольская правда

С начала года в России начали платить социальные пенсии детям, о родителях которых ничего неизвестно, а в свидетельствах о рождении стоит прочерк. В отличие от детей-сирот, которым выдают деньги по потере кормильца, «подкидышам» ранее не полагалось подобных выплат. Теперь они будут получать от 12 до 13 тысяч рублей в Иркутской области.

— Всего в нашем регионе 217 таких детей, из них 42 на начало 2018 года получали пенсии по инвалидности, — сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда. — Остальным 171 ребятам выплаты назначили с 1 января, также рассматриваются документы еще четверых.