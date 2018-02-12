Детям-«подкидышам» в Иркутской области стали выплачивать социальные пенсии
С января деньги получает 171 ребенок.
С января деньги получает 171 ребенок.
С начала года в России начали платить социальные пенсии детям, о родителях которых ничего неизвестно, а в свидетельствах о рождении стоит прочерк. В отличие от
— Всего в нашем регионе 217 таких детей, из них 42 на начало 2018 года получали пенсии по инвалидности, — сообщает
Опекунам или представителям ребенка, чтобы оформить пенсию на него, нужно обратиться в Пенсионный фонд или в МФЦ. Если его усыновить, то в следующем месяце выплаты прекратятся. Отметим, всего в России около четырех тысяч «подкидышей».
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