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11:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Детям-«подкидышам» в Иркутской области стали выплачивать социальные пенсии

С января деньги получает 171 ребенок.

Источник: Комсомольская правда

С начала года в России начали платить социальные пенсии детям, о родителях которых ничего неизвестно, а в свидетельствах о рождении стоит прочерк. В отличие от детей-сирот, которым выдают деньги по потере кормильца, «подкидышам» ранее не полагалось подобных выплат. Теперь они будут получать от 12 до 13 тысяч рублей в Иркутской области.

— Всего в нашем регионе 217 таких детей, из них 42 на начало 2018 года получали пенсии по инвалидности, — сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда. — Остальным 171 ребятам выплаты назначили с 1 января, также рассматриваются документы еще четверых.

Опекунам или представителям ребенка, чтобы оформить пенсию на него, нужно обратиться в Пенсионный фонд или в МФЦ. Если его усыновить, то в следующем месяце выплаты прекратятся. Отметим, всего в России около четырех тысяч «подкидышей».

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