Женщине, «заминировавшей» школу в Ташкенте, грозит штраф

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Женщина, сообщившая о том, что в одной из школ-интернатов Ташкента заложена бомба, отделается штрафом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Напомним, что ранее пьяная жительница столицы Л. Кучеренко пришла забрать своего сына, ученика шестого класса, из школы-интерната для слабоумных № 103. После того, как руководство учебного заведения не отдало женщине в таком состоянии ребенка, она позвонила в службу «102» ГУВД и сообщила ложную информацию о бомбе.

«После сообщения на место происшествия выехала не только следственно-оперативная группа, но и все соответствующие подразделения, которые занимались поиском взрывного устройства. К счастью, информация не подтвердилась», — отметил замначальника ГУВД Дониёр Ташходжаев.

По его словам, позже выяснилось, что женщина, сообщившая о бомбе, была в сильном опьянении.

«Сейчас в отношении нее проводится доследственная проверка, будет решаться вопрос об административном наказании по статье 199 (заведомо ложный вызов специализированных служб) Кодекса об административной ответственности», — сказал он.