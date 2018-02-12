Женщине, «заминировавшей» школу в Ташкенте, грозит штраф
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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Женщина, сообщившая о том, что в одной из
Напомним, что ранее пьяная жительница столицы Л. Кучеренко пришла забрать своего сына, ученика шестого класса, из
«После сообщения на место происшествия выехала не только
По его словам, позже выяснилось, что женщина, сообщившая о бомбе, была в сильном опьянении.
«Сейчас в отношении нее проводится доследственная проверка, будет решаться вопрос об административном наказании по статье 199 (заведомо ложный вызов специализированных служб) Кодекса об административной ответственности», — сказал он.
Отметим, что согласно этой статье женщина может быть оштрафована на сумму от одного до трех минимальных размеров заработной платы (172 240 сумов).
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