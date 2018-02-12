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11:56 (мск), источник: Интерфакс

Серена Уильямс вернулась в большой теннис после родов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс сыграла первый официальный матч после рождения дочери, сообщила BBC News. Это был парный матч Кубка Федерации против сборной Нидерландов.

Вместе с сестрой Винус она проиграла парный матч со счетом 6−2, 6−3. Счет в противостоянии сборных стал 3−1 в пользу США. Американки обеспечили себе выход в полуфинал.

Встреча прошла Эшвилле в Северной Каролине. На трибуне была дочь теннисистки Алексис Олимпия Оганян.

Уильямс прервала выступления после победы на прошлогоднем Australian Open. Тогда она была на восьмой неделе беременности. В этом году Серена Уильямс тоже собиралась выступить на Australian Open, но отложила возвращение на шесть недель из-за кесарева сечения. Пока теннисистка не решила, будет ли выступать на оставшихся в этом году трех турнирах Большого Шлема.

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