Серена Уильямс вернулась в большой теннис после родов

Вместе с сестрой Винус она проиграла парный матч со счетом 6−2, 6−3. Счет в противостоянии сборных стал 3−1 в пользу США. Американки обеспечили себе выход в полуфинал.
Встреча прошла Эшвилле в Северной Каролине. На трибуне была дочь теннисистки Алексис Олимпия Оганян.
Уильямс прервала выступления после победы на прошлогоднем Australian Open. Тогда она была на восьмой неделе беременности. В этом году Серена Уильямс тоже собиралась выступить на Australian Open, но отложила возвращение на шесть недель из-за кесарева сечения. Пока теннисистка не решила, будет ли выступать на оставшихся в этом году трех турнирах Большого Шлема.
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