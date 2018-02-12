Поезд из Ташкента до озера Иссык-Куль начнет курсировать с марта

Источник: Uzdaily.uz

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» сообщило, что пассажирский поезд № 455/456 будет курсировать один раз в неделю составами АО «Узбекистон темир йуллари» (Узбекские железные дороги).

Читайте также Узбекистан начал восстанавливать ведущую в Таджикистан железную дорогу

Поезд отправится из Ташкента с 22 марта 2018 года и при в Рыбачье 23-марта. Обратный поезд отправится из Рыбачье 24 марта и прибудет в Ташкент 25 марта.

Из Ташкента поезд будет отправляться по четвергам и прибывать в Рыбачье по пятницам. Обратный поезд будет отправляться из Рыбачье по субботам и прибывать в столицу Узбекистана по воскресеньям.