Поезд из Ташкента до озера Иссык-Куль начнет курсировать с марта
Узбекистан и Кыргызстан с марта 2018 года запускают пассажирский поезд по сообщению «Ташкент-Рыбачье-Ташкент».
Узбекистан и Кыргызстан с марта 2018 года запускают пассажирский поезд по сообщению «Ташкент-Рыбачье-Ташкент».
ГП «НК «Кыргыз темир жолу» сообщило, что пассажирский поезд № 455/456 будет курсировать один раз в неделю составами АО «Узбекистон темир йуллари» (Узбекские железные дороги).
Поезд отправится из Ташкента с 22 марта 2018 года и при в Рыбачье 23-марта. Обратный поезд отправится из Рыбачье 24 марта и прибудет в Ташкент 25 марта.
Из Ташкента поезд будет отправляться по четвергам и прибывать в Рыбачье по пятницам. Обратный поезд будет отправляться из Рыбачье по субботам и прибывать в столицу Узбекистана по воскресеньям.
В составе 7 купейных вагонов, 3 плацкартных вагонов и
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.