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11:37 (мск), источник: Uzdaily.uz

Пункт пропуска «Андархон» между Узбекистаном и Таджикистаном вновь открыт

Контрольно-пропускной пункт «Андархон» («Патар») между Узбекистаном и Таджикистаном 10 февраля 2018 года возобновил работу. Об этом сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

По данным программы, пункт, который ранее был закрыт для перехода границы, открыт для пропуска физических лиц в упрощенном порядке.

Сейчас Узбекистан и Таджикистан работают над отменой торговых ограничений, унификацией тарифов за перевозку товаров, вопросами по реабилитации дорог межгосударственного значения и упрощения пересечения границ физическими лицами.

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