Пункт пропуска «Андархон» между Узбекистаном и Таджикистаном вновь открыт

По данным программы, пункт, который ранее был закрыт для перехода границы, открыт для пропуска физических лиц в упрощенном порядке.
Сейчас Узбекистан и Таджикистан работают над отменой торговых ограничений, унификацией тарифов за перевозку товаров, вопросами по реабилитации дорог межгосударственного значения и упрощения пересечения границ физическими лицами.
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