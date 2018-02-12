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12 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на детском избирательном участке выберут дерево-символ одного из районов города. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном институте развития образования.

Дети определят дерево-символ Октябрьского района Гродно. Среди кандидатов клен, дуб, ель, сосна, каштан и рябина. Своеобразную игру организуют «по-взрослому»: будут и кабинки для голосования, и бланки, и урна. Детский избирательный участок будет работать 17 февраля параллельно с участком для голосования № 114 на базе института. С 10 до 15 часов участие в выборах смогут принять юные жители Гродно в возрасте до 18 лет.

«Это не первый подобный наш опыт. В сентябре 2016 года предложили детям проголосовать за любимого мультипликационного героя, ростовая фигура которого должна была принять участие в празднике ко Дню города. Все прошло успешно и, что важно, понравилось детям», — рассказали в институте развития образования. Идею создания такого участка предложила молодежь во время проведения открытого диалога. Поддержали инициативу в институте и в горкоме БРСМ. Партнерами детских выборов также выступили Гродненский областной комитет природоохранных ресурсов и окружающей среды, Гродненское государственное производственное лесохозяйственное объединение.