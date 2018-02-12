В Гродно на детском избирательном участке выберут дерево-символ одного из районов города
Дети определят
Дети определят
12 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на детском избирательном участке выберут
Дети определят
«Это не первый подобный наш опыт. В сентябре 2016 года предложили детям проголосовать за любимого мультипликационного героя, ростовая фигура которого должна была принять участие в празднике ко Дню города. Все прошло успешно и, что важно, понравилось детям», — рассказали в институте развития образования. Идею создания такого участка предложила молодежь во время проведения открытого диалога. Поддержали инициативу в институте и в горкоме БРСМ. Партнерами детских выборов также выступили Гродненский областной комитет природоохранных ресурсов и окружающей среды, Гродненское государственное производственное лесохозяйственное объединение.
Как рассказали в горкоме БРСМ, подобные детские участки планируется организовать не только на базе института, но и в других учебных заведениях на территории Октябрьского района, где созданы участки для голосования.
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