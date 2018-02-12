В Токио возведут первый в мире 70-этажный небоскреб из дерева

В Токио планируют построить 70-этажный небоскреб, который почти целиком будет выполнен из дерева, сообщает «Мир 24».

Японская компания Sumitomo Forestry намерена израсходовать на возведение этого необычного здания примерно 5,5 миллиарда долларов и 185 тысяч кубометров древесины.

Отмечается, что небоскреб высотой 350 метров будет первым в мире 70-этажным деревянным сооружением. По словам экспертов, сейчас деревянные дома в Японии имеют максимум семь этажей, что делает проект Sumitomo Forestry уникальным. Как уточнили специалисты, у здания будет всего одна деталь, выполненная не из дерева, — стальной каркас. Он необходим для того, чтобы защитить дом во время землетрясений.

В компании также сообщили, что общая площадь небоскреба будет равна 450 тысячам квадратных метров. Внутри разместятся офисы, гостиницы и частные квартиры. При этом отмечается, что стройматериалов, необходимых для строительства небоскреба, хватило бы на восемь тысяч стандартных деревянных домов.