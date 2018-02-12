Где сегодня будут стоять экипажи с радарами
Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о трассах, на которых сегодня, 12 февраля, дежурят мобильные экипажи с приборами измерения скорости движения.
Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о трассах, на которых сегодня, 12 февраля, дежурят мобильные экипажи с приборами измерения скорости движения.
По данным НИП, патрульные инспекторы с радарами будут находиться сегодня на следующих дорогах Молдовы:
— M 1: Леушены — Кишинев, 56 — 74 км;.
— R1: Кишинев — Унгены, 40 — 70 км;.
— R 4: R 6 — Гояны — Криуляны — M1, 18−42 км;.
— R 6: Кишинев — Оргеев, 13 — 21 км;.
— R 13: Бельцы — Флорешты — R 14; 86 — 101 км;.
— R 20: Оргеев — Резина, 0 — 23 км;.
— R 30: Новые Анены — Каушаны, 22 — 54 км;.
— R 33: Хынчешты — Лэпушна.
Служба InfoTrafic призывает водителей адаптировать скорость движения согласно предписаниям ПДД.
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