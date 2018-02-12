Волгоградцев приглашают обсудить дизайн-проекты благоустройства территорий

Источник: Комсомольская правда

Напомним, что в этом году выберут 20 территорий в городе, которые приведут в порядок. Эти участки выбрали сами жители, теперь волгоградцам представят на обсуждение и сами проекты преображений. Все дизайн-проекты межведомственная комиссия оценила на соответствие критериям программы по формированию современной городской среды. Теперь от людей ждут предложения и замечания, обещают все учесть, а затем в доработанном виде представить на рейтинговом голосовании, которое состоится этой весной.

Кстати, определять будут не только сами проекты благоустройства, но и в каком порядке их будут выполнять. Зависеть очередность будет от непосредственного участия жителей. Начнутся работы в этом году и продлятся до 2022 года.

Кроме того, как отмечают в администрации Волгограда, в ходе обсуждения волгоградцы могут предложить включить в программу еще новые парков и улиц. Эти пожелания горожан учтут при актуализации программы в последующие годы.

КАКИЕ ПАРКИ И СКВЕРЫ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК?

По итогам голосования в Волгограде выбрали первые 20 территорий, с который начнется преображение города уже в этом году:

— Детский городской парк «Сказка» в Ворошиловском районе.

— Парк «Победа» по проспекту Ленина (от площади Возрождениядо улицы 39-й Гвардейской) в Краснооктябрьском районе.

— Парк культуры и отдыха имени Гагарина в Краснооктябрьскомрайоне.

— Парк «Юбилейный» в Красноармейском районе.

— Парковая зона п. Металлургов («Старый парк») в Краснооктябрьском районе.

— Пешеходная зона улицы Дзержинского (от проспекта Ленина до улицы Шурухина) в Тракторозаводском районе.

— Пойма реки Царицы в Центральном районе Волгограда.

— Прилегающая территория к ЗАГСу по проспект Университетскому, 64 в Советском районе.

— Проспект Ленина в Центральном районе.

— Сквер по улице Кирова в микрорайоне 503 в Кировском районе.

— Сквер по улице Профсоюзной в Ворошиловском районе.

— Сквер «Сурский» в Центральном районе.

— Склон поймы реки Царицы в Центральном районе.

— Спортивная площадка напротив д. 73, 75 по улице Привокзальной в Тракторозаводском районе.

— Территория в границах улицы Константина Симонова, 26, 34 иулицы 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе.

— Территория, прилегающая к «Пожарный пароход «Гаситель» (памятник речникам Волжской флотилии) в Ворошиловском районе (кроме плитки, нового газона и освещения здесь планируют сделать фонтан).

— Улица Волгодонская в Центральном районе.

(благоустройство учетом организации зон отдыха, кафе с модульными террасами, площадями).

— Улица Островского в Центральном районе.

— Улица Комсомольская в Центральном районе.

— Улица Мира в Центральном районе.

Везде обещают провести комплексное благоустройство: дорожки вымостить тротуарной плиткой, сделать освещение, обновить зеленые насаждения и газоны, установить скамейки и урны.

ОБСУДИМ?

Если вам не безразлично, как будут преображать данные территории, можете узнать подробности и даже внести свои коррективы.

Публичное обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий совместно с жителями состоится по следующему графику:

Тракторозаводский район

ДК Тракторозаводского района — 13 февраля, 18.00.

ДК «Ударник» — 15 февраля, 18.00.

Краснооктябрьский район

Администрация Краснооктябрьского района — 15 февраля, 17.00.

ДК Гагарина — 20 февраля, 17.00.

Дзержинский район

Администрация Дзержинского района — 14 февраля, 16.00.

Гимназия № 11 Дзержинского района — 19 февраля, 17.00.

Центральный район

ДК Родина — 14 февраля, 17.00.

МОУ СОШ № 83 Центрального района — 21 февраля, 17.00.

Ворошиловский район

Администрация Ворошиловского района — 14 февраля, 17.00.

ДК Ворошиловского района — 19 февраля, 17.00.

Советский район

Комплекс культуры и отдыха Советского района — 20 февраля 17.00.

МОУ СОШ № 103 Советского района — 21 февраля 17.00.

Кировский район

МУК ДК Патриот — 19 февраля 16.00.

Администрация Кировского района — 20 февраля 16.00.

Красноармейский район

МУК «Центр культуры, досуга и кино Красноармейского района Волгограда» — 15 февраля 16.00.

Администрация Красноармейского района — 21 февраля 16.30.

Напомним, что голосование за общественные территории, которые в первую очередь планируют благоустроить в 2018 году, пройдет 18 марта с 8:00 до 20:00 (в тот же день, когда мы будет выбирать Президента РФ, и определять по какому времени будет жить наш регион).

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2017 году на реконструкцию дворов Волгограда из госбюджета выделили 300 миллионов рублей, еще 140 миллионов рублей перечислены на преображение городских парков и скверов. На эти средства в городе обновили 43 двора, а также территорию у музея «Россия. Моя история» в пойме реки Царица и улицу Невская.