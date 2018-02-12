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11:50 (мск), источник: Informburo.kz

Даленов рассказал, чего ждать от нового министра труда и соцзащиты

Руслан Даленов надеется, что Мадина Абылкасымова усилит взаимодействие Минтруда, Миннацэкономики и Минфина.

Источник: Informburo.kz

Вице-министр национальной экономики Руслан Даленов на пресс-конференции СЦК, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, чего ждать от его бывшей коллеги — экс-вице-министра Миннацэкономики, а с 9 февраля министра труда и социальной защиты населения РК Мадины Абылкасымовой.

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Среди положительных моментов он отметил, что у министра западное образование, она «хорошо контактирует с ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), где страны имеют обширный опыт обеспечения достойной старости, социальной защиты».

Являясь выходцем из социально-экономического блока, новый министр усилит взаимодействие с Миннацэкономики, Минфином, что пойдёт только на пользу Министерству труда и соцзащиты населения, считает Руслан Даленов.

«Человек достаточно работоспособный, и если кто-то может сказать, что недостаточно боевого опыта в работе с регионами и в решении трудовых конфликтов, я скажу зато, что у неё боевой характер. Мы её характеризируем как очень грамотного, качественного сотрудника, экономиста, руководителя, работника и в целом как человека характеризуем положительно», — отметил Руслан Даленов.

Указом Президента Казахстана Абылкасымова Мадина Ерасыловна 9 февраля была назначена министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Ранее она занимала должность вице-министра национальной экономики.

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