Даленов рассказал, чего ждать от нового министра труда и соцзащиты
Руслан Даленов надеется, что Мадина Абылкасымова усилит взаимодействие Минтруда, Миннацэкономики и Минфина.
Руслан Даленов надеется, что Мадина Абылкасымова усилит взаимодействие Минтруда, Миннацэкономики и Минфина.
Среди положительных моментов он отметил, что у министра западное образование, она «хорошо контактирует с ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), где страны имеют обширный опыт обеспечения достойной старости, социальной защиты».
Являясь выходцем из
«Человек достаточно работоспособный, и если
Указом Президента Казахстана Абылкасымова Мадина Ерасыловна 9 февраля была назначена министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Ранее она занимала должность
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