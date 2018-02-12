«Коммерсант»: для Совета Федерации построят новое здание в центре Москвы

По данным издания, в Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) запланировано «Строительство административного здания с парковочными машино-местами и надземным переходом в здание СФ» по адресу улица Петровка, 17, строение 19.

В 2018 году на разработку проекта выделено 60 млн рублей, на строительство в течение последующих двух лет — в целом 1,63 млрд рублей.

Заказчиком строительства выступает Управление делами президента, которое отвечает за эксплуатацию зданий высших органов власти. По словам источника издания, в Совфеде, здание будет проектировать НИЦ «Строительство».

Данные о заключенных с НИЦ «Строительство» контрактах на данный момент не опубликованы, но проектировщик уже заказал ГБУ «Мосгеотрест» разработку плана участка под строительство за 496,5 тыс. рублей. Новое здание для Совфеда будет построено на месте здания 1917 года, которое будет снесено.