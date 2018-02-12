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12:02 (мск), источник: RNS

«Коммерсант»: для Совета Федерации построят новое здание в центре Москвы

После реконструкции здания Госдумы, для Совета Федерации будет построено новое восьмиэтажное здание в центре Москвы, соединенное переходом с нынешним зданием, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, в Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) запланировано «Строительство административного здания с парковочными машино-местами и надземным переходом в здание СФ» по адресу улица Петровка, 17, строение 19.

В 2018 году на разработку проекта выделено 60 млн рублей, на строительство в течение последующих двух лет — в целом 1,63 млрд рублей.

Заказчиком строительства выступает Управление делами президента, которое отвечает за эксплуатацию зданий высших органов власти. По словам источника издания, в Совфеде, здание будет проектировать НИЦ «Строительство».

Данные о заключенных с НИЦ «Строительство» контрактах на данный момент не опубликованы, но проектировщик уже заказал ГБУ «Мосгеотрест» разработку плана участка под строительство за 496,5 тыс. рублей. Новое здание для Совфеда будет построено на месте здания 1917 года, которое будет снесено.

Строительство нового здания позволит разместить кабинеты для 90 сенаторов и сотрудников аппарата, которые сейчас работают в здании на Новом Арбате, а также для 17 потенциальных сенаторов, которые могут быть назначены по президентской квоте.

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