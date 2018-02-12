Коммунальщики вывезли 5,3 тыс кубометров снега с воронежских улиц в ночь на 12 февраля

Источник: пресс-служба мэрии Воронежа

На уборку воронежских улиц в ночь на понедельник, 12 февраля, вышли 177 спецмашин, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе городской администрации. Коммунальная техника вывезла за ночь 5,3 тыс. кубометров снега.

Улицы от снега очищали 27 работников ручной уборки. Коммунальщики израсходовали 287 т песко-соляной смеси. Работы по уборке снега ведутся круглосуточно.

В уборке улиц зимой-2017/18 участвуют 400 работников комбинатов благоустройства. Во время сильных снегопадов к уборке удалось привлечь волонтеров.

По вопросам уборки снега и наледи горожане могут обращаться по телефону горячей линии государственной жилищной инспекции Воронежской области (212 59 44) или в управление ЖКХ администрации Воронежа (228 32 76, 228 30 27).

Кроме того, обратиться можно в управы районов:

Железнодорожный район: 223 04 86;.

Коминтерновский район: 261 10 68;.

Левобережный район: 249 09 71;.

Ленинский район: 277 05 10;.

Советский район: 263 16 73;.