Коммунальщики вывезли 5,3 тыс кубометров снега с воронежских улиц в ночь на 12 февраля
На дороги высыпали 287 т
На дороги высыпали 287 т
На уборку воронежских улиц в ночь на понедельник, 12 февраля, вышли 177 спецмашин, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Улицы от снега очищали 27 работников ручной уборки. Коммунальщики израсходовали 287 т
В уборке улиц зимой-2017/18 участвуют 400 работников комбинатов благоустройства. Во время сильных снегопадов к уборке удалось привлечь волонтеров.
По вопросам уборки снега и наледи горожане могут обращаться по телефону горячей линии государственной жилищной инспекции Воронежской области (212 59 44) или в управление ЖКХ администрации Воронежа (228 32 76, 228 30 27).
Кроме того, обратиться можно в управы районов:
Железнодорожный район: 223 04 86;.
Коминтерновский район: 261 10 68;.
Левобережный район: 249 09 71;.
Ленинский район: 277 05 10;.
Советский район: 263 16 73;.
Центральный район: 259 76 63.
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