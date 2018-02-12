Приморцам рассказали, как защититься от гриппа
Жителям Приморья рассказали, как защититься от гриппа, сообщает DEITA. RU со ссылкой на
Жителям Приморья рассказали, как защититься от гриппа, сообщает DEITA. RU со ссылкой на
По информации ведомства, в крае регистрируются случаи заболевания гриппом. При исследовании носоглоточных смывов больных обнаружены вирусы гриппа типа А и типа В, которые циркулировали среди населения и в предыдущие годы. В целях предупреждения распространения ОРВИ и гриппа ЦГСЭН ФКУЗ «МСЧ МВД России по Приморскому краю» напоминает о мерах индивидуальной и общественной профилактики.
В период сезонного подъема заболеваемости, если вы не успели сделать вовремя прививку, помогут растения — адаптогены (лимонник, эхиноцея, элеутерококк): они стимулируют производство иммунных клеток, поливитамины. Необходимо включить в рацион лук и чеснок. Их фитонциды способствуют выработке интерферона, который не дает вирусу проникнуть внутрь клетки. Большое значение имеет ранняя диагностика и изоляция больного (поскольку больной наиболее заразен в первые дни болезни).
Также важны дезинфекционные мероприятия. Радиус рассеивания вирусного аэрозоля около одного метра. Заражение происходит при тесном непосредственном общении с больным. Однако следует помнить, что вирусы гриппа выживают в воздушной среде до 4 часов. В высохших осевших каплях вирусы гриппа сохраняются до нескольких недель. Влажная уборка, с применением дезинфицирующих средств, полностью обеззараживает помещение. Санация воздуха обеспечивается с помощью ультрафиолетового облучения и проветривания.
Виктор Бруевич.
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