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11:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцам рассказали, как защититься от гриппа

Жителям Приморья рассказали, как защититься от гриппа, сообщает DEITA. RU со ссылкой на пресс-службу МВД России по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

По информации ведомства, в крае регистрируются случаи заболевания гриппом. При исследовании носоглоточных смывов больных обнаружены вирусы гриппа типа А и типа В, которые циркулировали среди населения и в предыдущие годы. В целях предупреждения распространения ОРВИ и гриппа ЦГСЭН ФКУЗ «МСЧ МВД России по Приморскому краю» напоминает о мерах индивидуальной и общественной профилактики.

В период сезонного подъема заболеваемости, если вы не успели сделать вовремя прививку, помогут растения — адаптогены (лимонник, эхиноцея, элеутерококк): они стимулируют производство иммунных клеток, поливитамины. Необходимо включить в рацион лук и чеснок. Их фитонциды способствуют выработке интерферона, который не дает вирусу проникнуть внутрь клетки. Большое значение имеет ранняя диагностика и изоляция больного (поскольку больной наиболее заразен в первые дни болезни).

Также важны дезинфекционные мероприятия. Радиус рассеивания вирусного аэрозоля около одного метра. Заражение происходит при тесном непосредственном общении с больным. Однако следует помнить, что вирусы гриппа выживают в воздушной среде до 4 часов. В высохших осевших каплях вирусы гриппа сохраняются до нескольких недель. Влажная уборка, с применением дезинфицирующих средств, полностью обеззараживает помещение. Санация воздуха обеспечивается с помощью ультрафиолетового облучения и проветривания.

Виктор Бруевич.

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