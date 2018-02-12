Пожарный надзор и УК Екатеринбурга начинают массовые проверки подъездов

Поводом послужил пожар с 24 на 25 января, где в жилом доме на ул. Пионеров в подъезде на 8 этаже взорвались два газовых баллона. В результате инцидента пострадал один человек, который выходил в тамбур, чтобы покурить. Эвакуировали 37 человек. Взрывом повреждены стены трёх квартир, взрывной волной повреждена шахта лифта, в связи с чем произошел обрыв тросов кабины.

Проблемой захламления подъездов заинтересовался в том числе и Госжилнадзор. Департамент напоминает, что размещать на лестничных клетках бытовые вещи, оборудование и инвентарь — недопустимо, кроме того, жильцы не должны загромождать доступы на чердаки и к пожарному оборудованию.

Даже после ЧП с возгораниями и взрывами жильцы не спешат очищать секции от бытового мусора, создавая тем самым риск возникновения новых аварийных ситуаций для себя и соседей.