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11:37 (мск), источник: Nakanune.ru

Пожарный надзор и УК Екатеринбурга начинают массовые проверки подъездов

Пожарный надзор и управляющие компании Екатеринбурга начинают массовые проверки подъездов в многоквартирных домах. Поводом послужили участившиеся случаи ЧП, связанные с несанкционированным складированием вещей в местах общего пользования, сообщили Накануне.RU в пресс-служба УК «Радомир-Инвест».

Поводом послужил пожар с 24 на 25 января, где в жилом доме на ул. Пионеров в подъезде на 8 этаже взорвались два газовых баллона. В результате инцидента пострадал один человек, который выходил в тамбур, чтобы покурить. Эвакуировали 37 человек. Взрывом повреждены стены трёх квартир, взрывной волной повреждена шахта лифта, в связи с чем произошел обрыв тросов кабины.

Проблемой захламления подъездов заинтересовался в том числе и Госжилнадзор. Департамент напоминает, что размещать на лестничных клетках бытовые вещи, оборудование и инвентарь — недопустимо, кроме того, жильцы не должны загромождать доступы на чердаки и к пожарному оборудованию.

Даже после ЧП с возгораниями и взрывами жильцы не спешат очищать секции от бытового мусора, создавая тем самым риск возникновения новых аварийных ситуаций для себя и соседей.

Управляющая компания вправе выдать предписание жильцам с требованием устранить выявленные нарушения. Если же проблема с очисткой мест общего пользования от бытового мусора не будет решена, УК может обратиться в компетентные органы с просьбой о возбуждении дела об административном правонарушении. Плюс ко всему, УК вправе обратиться с иском в суд из-за установленных в местах общего пользования перегородок.

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