Почти 1,5 тыс. челябинок родили первенцев в январе 2018 года
Все они могут претендовать на новое «путинское» пособие.
Все они могут претендовать на новое «путинское» пособие.
Почти 1,5 тыс. жительниц Челябинска родили первенцев в январе 2018 года — все они могут претендовать на новое «путинское» пособие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на председателя комитета по социальной политике Ларису Мошкову.
«Мы уже назначили пособие на первенца 43-м новоиспеченным мамам, еще 30 ожидают», — доложила чиновница на аппаратном совещании в мэрии.
Напомним, новая мера поддержки молодых семей появилась в России с 1 января 2018 года. Пособия из федерального бюджета начисляют тем, кто родил или усыновил первого ребенка после этой даты. На ежемесячные выплаты могут претендовать только те семьи, доходы которых не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Получать такие пособия родители будут до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года. Сумма выплаты равна размеру детского прожиточного минимума для каждого региона. В Челябинской области это 10 221 рубль.
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