В Татарстане температура воздуха при прояснениях опустится до -23 градусов
Морозная погода сохранится в Татарстане в ближайшие дни, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Морозная погода сохранится в Татарстане в ближайшие дни, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
13 февраля осадков не обещают, ветер
14 февраля будет без осадков, ветер
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