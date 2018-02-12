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11:41 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане температура воздуха при прояснениях опустится до -23 градусов

Морозная погода сохранится в Татарстане в ближайшие дни, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 88% 761 мм рт. ст. 3 м/с

13 февраля осадков не обещают, ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -13 -18º, при прояснениях до -23º. Днем будет -8 -13º.

14 февраля будет без осадков, ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -15 -20º, при прояснениях до -25º, максимальная днем -9 -14º.

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