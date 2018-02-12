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11:48 (мск), источник: Volga News

В четырех районах Самарской области высадят 220 тыс. лиственниц

ГБУ «Самаралес» ищет подрядчика, который обеспечит поставку сеянцев лиственницы сибирской с закрытой корневой системой. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Источник: AP 2018

Согласно аукционной документации, выигравшая тендер компания должна будет обеспечить поставку почти 220 тыс. сеянцев лиственницы в период с 10 апреля по 20 мая 2018 года.

Деревца будут высажены в Сергиевском, Кинель-Черкасском, Похвистневском и Кошкинском районах. Начальная максимальная стоимость контракта 1,9 млн рублей. Подрядчика должны определить 1 марта.

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