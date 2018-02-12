В четырех районах Самарской области высадят 220 тыс. лиственниц
ГБУ «Самаралес» ищет подрядчика, который обеспечит поставку сеянцев лиственницы сибирской с закрытой корневой системой. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
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ГБУ «Самаралес» ищет подрядчика, который обеспечит поставку сеянцев лиственницы сибирской с закрытой корневой системой. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Согласно аукционной документации, выигравшая тендер компания должна будет обеспечить поставку почти 220 тыс. сеянцев лиственницы в период с 10 апреля по 20 мая 2018 года.
Деревца будут высажены в Сергиевском,
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