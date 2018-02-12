Церковь причислила к лику святых четырех уральцев
Четыре уральца прославлены в лике святых как новомученики, сообщили в
Четыре уральца прославлены в лике святых как новомученики, сообщили в
«Это священномученик Михаил Макаров, священномученик Ефрем Долганев и мученик Константин Минятов, отдавшие свою жизнь в Екатеринбурге в попытке спасти из заключения епископа Тобольского Гермогена в 1918 году, а также мученик Афанасий Жуланов, псаломщик из села Бисерть, расстрелянный красноармейцами в 1918 году», — уточняется в сообщении.
По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла эти имена включены в Собор Екатеринбургских святых.
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