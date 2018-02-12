Государственные сайты США и Великобритании тайно майнят криптовалюту
Эксперт по безопасности обнаружил, что тысячи государственных
Эксперт по безопасности обнаружил, что тысячи государственных
В Великобритании это происходит, например, на сайтах Управления Уполномоченного по вопросам информации, Студенческой кредитной Компании, Общего медицинского совета и государственного медцентра NHS.
По другую сторону океана скрытым майнингом занимаются сайты, принадлежащие правительству штата Индиана и системе судов США, которые используют программное обеспечение CoinHive.
Проблема связана с ПО под названием BrowseAloud, которое встроено во все затронутые сайты. BrowseAloud предлагает услуги доступа к государственным услугам и информации пользователям с нарушениями зрения. ПО было взломано для внедрения инструментов CoinHive.
Ранее мы писали, что большая часть
Чтобы защититься от скрытого майнинга эксперты рекомендуют использовать плагин No Coin, который доступен для браузеров Firefox, Chrome и Opera. Более того, Opera имеет встроенную защиту от такого рода угроз.
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