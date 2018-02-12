Сезон ОРВИ и гриппа: из-за заболеваний приостановили работу школы и 25 детсадов в Иркутской области
За неделю к врачу обратились 14228 пациентов, из них 10548 — дети.
За неделю к врачу обратились 14228 пациентов, из них 10548 — дети.
Грипп и ОРВИ — болезни коварные. При первых симптомах кажется, что можно вылечиться самостоятельно, продолжая ходить на учебу или работу. Но, чтобы не получить осложнения и не заражать окружающих, нужно сразу же обращаться к врачу. Тем более сейчас, когда заболевших в Иркутской области становится с каждой неделей на
— За прошедшую неделю в больницу пришли 14228 пациента с ОРВИ, из них 10548 — дети, — рассказывают в
Эпидемические пороги пока не превышались. Как отмечают специалисты, каждый год пик заболеваемости приходится именно на февраль, поэтому стоит поберечься — укреплять иммунитет и по возможности реже находиться в общественных местах.
Так, уже приостановили занятия в одной школе Катангского района, чтобы подхватившие инфекцию дети спокойно лечились дома, а для остальных был минимальный риск заразиться. Кроме того,
Симптомы у острых респираторных заболеваний и у гриппа схожи — это озноб, кашель, высокая температура. Почувствовав
— Самолечение при гриппе недопустимо, именно врач должен поставить диагноз и назначить лечение, — напоминают в
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