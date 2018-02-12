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12 февраля, источник: Комсомольская правда

Сезон ОРВИ и гриппа: из-за заболеваний приостановили работу школы и 25 детсадов в Иркутской области

За неделю к врачу обратились 14228 пациентов, из них 10548 — дети.

Источник: Комсомольская правда

Грипп и ОРВИ — болезни коварные. При первых симптомах кажется, что можно вылечиться самостоятельно, продолжая ходить на учебу или работу. Но, чтобы не получить осложнения и не заражать окружающих, нужно сразу же обращаться к врачу. Тем более сейчас, когда заболевших в Иркутской области становится с каждой неделей на тысячу-полторы больше.

— За прошедшую неделю в больницу пришли 14228 пациента с ОРВИ, из них 10548 — дети, — рассказывают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. — В Иркутске зарегистрировано 5143 случаев ОРВИ, из которых 3591 — среди детей. Диагноз «грипп» поставили четверым заболевшим.

Эпидемические пороги пока не превышались. Как отмечают специалисты, каждый год пик заболеваемости приходится именно на февраль, поэтому стоит поберечься — укреплять иммунитет и по возможности реже находиться в общественных местах.

Так, уже приостановили занятия в одной школе Катангского района, чтобы подхватившие инфекцию дети спокойно лечились дома, а для остальных был минимальный риск заразиться. Кроме того, из-за гриппа и ОРВИ частично закрыли группы в 25 детских садах в городах Ангарск и Черемхово, а также в Усольском, Нижнеилимском, и Нижнеудинском районах Иркутской области.

Симптомы у острых респираторных заболеваний и у гриппа схожи — это озноб, кашель, высокая температура. Почувствовав что-то из этого, не откладывайте поход в больницу.

— Самолечение при гриппе недопустимо, именно врач должен поставить диагноз и назначить лечение, — напоминают в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. — Необходимо строго выполнять рекомендации врача и соблюдать профилактику ОРВИ и гриппа.

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