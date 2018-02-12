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12 февраля, источник: Вести Иркутск

Школы Иркутского района переполнены в три раза

Из-за нехватки мест в школах Иркутского района занятия проходят в коридорах и приспособленных помещениях.

Источник: Вести Иркутск

Учебные заведения сейчас переполнены в три раза. Мест в детских садах также не хватает. Депутаты Законодательного собрания во главе с председателем Сергеем Брилкой в рамках парламентского контроля побывали в школах села Хомутово, деревни Куда и посёлка Маркова. Главная причина такого школьного коллапса — миграция. Под Иркутск переезжают горожане, жители области и соседних регионов. Сейчас там живут почти 130 тысяч человек. Поэтому все 23 школы района переполнены.

— Решение одно. Нужно строить дополнительные школы. Эти школы разгружать. Эти школы ремонтировать. Давать им новую жизнь. И тогда всё нормализуется. Ну и, наверное, нужно ещё и заглянуть вперёд — лет на 10. Если такой поток будет продолжаться в Иркутском районе, то и по одной школе здесь будет недостаточно, — говорит председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка.

— У нас документы готовы — ПСД на все школы. Написаны письма губернатору. Сейчас всё Заксобрание, включая Сергея Фатеевича, побывали. Я думаю, будет решение положительное, — говорит мэр Иркутского района Леонид Фролов.

В крупных посёлках в ближайшие два-три года власти планируют возвести новые школы. Так, например в Хомутово собираются строить новое здание на 725 мест. Ещё одну школу построят в Грановщине. Областные парламентарии отметили — Иркутскому району нужны не только новые школы, но и детские сады, Дома культуры, стадионы.

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