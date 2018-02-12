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12 февраля, источник: РИА Новости

В Крыму предупредили об активизации украинских спецслужб

Украинские спецслужбы активизируют свою деятельность в Крыму накануне выборов президента РФ, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе. Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, подозреваемого в шпионаже в пользу украинских спецслужб.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости. Украинские спецслужбы активизируют свою деятельность в Крыму накануне выборов президента РФ, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, подозреваемого в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Отмечается, что Давыденко целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности РФ. По данному факту возбуждено дело по статье «шпионаж».

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«Украинские спецслужбы активизируют свою деятельность в Крыму накануне предстоящих выборов. Поэтому надо быть готовыми не только нашим спецслужбам, но и все крымчане должны принимать в этом участие и разоблачать этих людей», — сказал Иоффе.

По его словам, украинские спецслужбы могут делать ставку на диверсантов и шпионов.

«Нам надо вспомнить, как действовала в годы войны организация, которая называлась “Смерш” (сокращение от “Смерть шпионам!” — название контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Второй мировой войны)», — подчеркнул Иоффе.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.

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