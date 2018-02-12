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12 февраля, источник: Газета.Ру

Почему не надо бояться облысеть

Обритая налысо голова — одна из самых модных стрижек сезона. Мужчины больше не боятся облысения. Теперь вынужденное бритье наголо — не проблема, а возможность сменить имидж. «Газета.Ru» о том, почему стоит, наконец, перестать стесняться своей лысины.

Источник: AP 2018

Нет смысла комплексовать

Еще несколько лет назад густые волосы считались эталоном красоты. Мужчины были готовы оставлять баснословные деньги в кабинетах трихологов, избавляться от вредных привычек, садиться на диету и даже лететь за границу за качественными накладками из натуральных волос, лишь бы на голове вновь появились волосы.

Идти на столь радикальные меры заставлял страх.

По словам психолога Арины Липкиной, бессознательно волосы воспринимаются как показатель физического и эмоционального благополучия, сексуальной потенции, социального и финансового статуса. Поэтому большинство воспринимают потерю волос как начало старения.

Потеря волос изменяет внешний вид лица, лоб может казаться выше, строение черепа выходит на первый план и это не всегда нравится. Все это может снижать самооценку мужчины, вызывать чувство смущения, застенчивость.
Арина Липкина
Психолог
Источник: AP 2018

Бороться с комплексами, по словам эксперта, помогает смена фокуса восприятия. Хорошая физическая форма, стильный внешний вид, и, самое главное, интеллект, благодаря которому мужчина становится интересным собеседником, отвлекают внимание от несовершенства на голове. Кажется, поняли это и сами мужчины.

Лысая голова теперь не повод комплексовать

Смириться с реальностью решил даже принц Уильям, который некоторое время назад побрился налысо. И новая прическа ему действительно идет. Проблемы с волосами у наследника английского престола начались еще в школе. Как однажды заметил его младший брат принц Гарри, Уильям облысел еще в 12 лет.

По словам трихолога Татьяны Цимбаленко, в большинстве случаев поредение волос у мужчин имеет генетическую предрасположенность.

Это так называемая андрогенетическая алопеция или наследственная форма потери. Особенность данного процесса — его локализация в лобно-теменной зоне: редеет макушка, усугубляются лобно-височные углы.
Татьяна Цимбаленко
Трихолог
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«Причиной являются аномалии строения волосяного фолликула, обусловленные генетически. Данный тип потери — полигенный, то есть сочетания генов вызывают появление этой проблемы. Наследуются гены от разных родителей, в разных сочетаниях, в разной степени выраженности — усиливаясь или ослабляясь. Реализация генетической программы происходит через негативное влияние на фолликул дигидротестостерона — активного метаболита тестостерона. В результате волосы постепенно истончаются, отрастают на меньшую длину с каждым последующим циклом, редеют». Помимо наследственности, по словам врача, к облысению приводит психо-эмоциональный стресс, курение, избыточная масса тела, гиподинамия и некоторые соматические заболевания.

Однако воспринимать облысение как недуг вовсе не обязательно. Чего стоит тот факт, что одни из самых сексуальных мужчин планеты Брюс Уиллис, Вин Дизель, Дмитрий Нагиев давно попрощались с волосами и вряд ли переживают из-за этого.

Источник: AP 2018

Налысо — это сексуально

Как отметила Арина Липкина, в глазах женщин лысые мужчины выглядят значительно привлекательнее, чем те, кто обладает густыми волосами. «Исследования в области социальной психологии показали, что есть значительные преимущества у лысых мужчин. Участники (мужчины и женщины) оценивали фотографии лысых мужчин и мужчин с обычными прическами», — рассказала она «Газете.Ru».

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Москвич облысел от чтения новостей
В результате лысые мужчины воспринимались примерно на один год старше, более приятными и гораздо более доминирующими, уверенными в себе, мужественными.
Арина Липкина
Психолог

Отмечает тренд на лысые головы и арт-директор по стрижкам популярного столичного барбершопа Влад Покровский. «Сейчас в тренде либо очень короткие волосы, то, что называется налысо или под насадку, либо, наоборот, длинные и лохматые. Мода на стрижки держится примерно три года, так что перемены вполне естественны. В последнее время в моде была классическая мужская стрижка с достаточно короткими боками и удлиненной челкой, причесанная строго на пробор. Сейчас на смену педантичности и вылизанности пришла хаотичность, люди устали брить бока».

Добавить брутальности к лысой голове, по словам Влада, может борода или щетина.

Источник: AP 2018

Брить или не брить?

Как отмечает арт-директор, тренд на лысые головы наблюдается и среди молодежи — сказывается влияние Гоши Рубчинского (дизайнер пропагандирует культуру 90-х, выпуская своих моделей на подиум в спортивной одежде с бритыми головами). Количество желающих побриться налысо зависит от сезона. Так, в летний период в барбершоп, где работает Влад, в день приходит 3−4 клиента, желающих сбрить волосы.

Несмотря на тренды, прежде чем решиться на кардинальную смену имиджа, без видимых на то причин, Влад советует серьезно подумать. «Я уверен, что в большинстве случаев стрижка налысо — это не прическа, это состояние души или вынужденная мера. Но в связи с особенностями черепа не всем идет бриться наголо. Если череп имеет хорошую форму, приближенную к идеальной, безусловно, мужчина ничего не потеряет. Если все-таки есть изъяны (а черепа у всех разные: где-то вмятина, где-то бугорок, яйцеобразная голова, грушевидная), я не скажу, что его украсит стрижка», — уточнил он.

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