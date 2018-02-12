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12 февраля, источник: Водитель Петербурга

Ветер в Петербурге и области поднимется до 10 м/с

Во вторник, 13 февраля, в Петербурге и Ленобласти обещают облачную погоду, небольшой снег и юго-восточный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, сообщает МЧС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 46% 772 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

Температура воздуха в Петербурге ночью составит минус 3 — 5 градусов. Днем потеплеет до минус 1 — 3 градусов. В Ленобласти ожидается от -3 до -8 градусов ночью и от -1 до -6 днем. На востоке ночью местами подморозит до -11 градусов.

На дорогах обоих регионов по-прежнему гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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