Ветер в Петербурге и области поднимется до 10 м/с
Во вторник, 13 февраля, в Петербурге и Ленобласти обещают облачную погоду, небольшой снег и
Во вторник, 13 февраля, в Петербурге и Ленобласти обещают облачную погоду, небольшой снег и
Температура воздуха в Петербурге ночью составит минус 3 — 5 градусов. Днем потеплеет до минус 1 — 3 градусов. В Ленобласти ожидается от -3 до -8 градусов ночью и от -1 до -6 днем. На востоке ночью местами подморозит до -11 градусов.
На дорогах обоих регионов
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