Ветер в Петербурге и области поднимется до 10 м/с

Температура воздуха в Петербурге ночью составит минус 3 — 5 градусов. Днем потеплеет до минус 1 — 3 градусов. В Ленобласти ожидается от -3 до -8 градусов ночью и от -1 до -6 днем. На востоке ночью местами подморозит до -11 градусов.