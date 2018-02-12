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12 февраля, источник: РИА Новости

Путин встретился с финалистами конкурса «Лидеры России»

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Многих финалистов конкурса «Лидеры России» заметили в различных структурах, они могут получить интересные предложения по работе, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

«Я сейчас разговаривал, в отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и просьбы даже со стороны различных наших коллег», — сказал Путин на встрече с финалистами конкурса «Лидеры России».

«У вас этот конкурс не связан с какой-то карьерной лестницей, только с созданием возможностей для дальнейшего роста. Но, тем не менее, я думаю, талант не пройдет не замеченным, этот конкурс для тех, кто ищет себя в своих структурах, во властных структурах, в бизнес-структурах, интересных перспективных людей… Я думаю, что мы сделаем так, чтобы это было не разовое мероприятие», — добавил он.

Кроме того, в ходе общения с молодыми лидерами Путин признался, что немного потерял голос.

«Я прошу прощения, голос немножко подсел», — сказал глава государства, открывая встречу.

Финал конкурса «Лидеры России» стартовал в Сочи в среду и завершился в воскресенье. По итогам мероприятий определены 103 победителя, которые получат возможность в течение года получать консультации лучших управленцев страны.

Пора повышать: Путин принял в Кремле «Лидеров России»
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12 февраля© Ньюстюб
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