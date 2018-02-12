Путин встретился с финалистами конкурса «Лидеры России»

«Я сейчас разговаривал, в отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и просьбы даже со стороны различных наших коллег», — сказал Путин на встрече с финалистами конкурса «Лидеры России».

«У вас этот конкурс не связан с какой-то карьерной лестницей, только с созданием возможностей для дальнейшего роста. Но, тем не менее, я думаю, талант не пройдет не замеченным, этот конкурс для тех, кто ищет себя в своих структурах, во властных структурах, в бизнес-структурах, интересных перспективных людей… Я думаю, что мы сделаем так, чтобы это было не разовое мероприятие», — добавил он.