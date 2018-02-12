В Уфе полицейские объявили о начале операции «Должник»

В ней задействованы практически все отделы МВД республики: сотрудники подразделений по исполнению административного законодательства, отдела по вопросам миграции, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и полицейские ППС.

«В январе 2018 года по рассмотренным административным материалам наложено штрафов на сумму более 1,9 миллионов рублей, взыскано — более 1,3 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе Управления МВД по Уфе.