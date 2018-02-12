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12 февраля, источник: ИА Башинформ

В Уфе полицейские объявили о начале операции «Должник»

УФА, 12 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. 12 февраля стражи порядка в Уфе начали операцию «Должник».

Источник: Башинформ

В ней задействованы практически все отделы МВД республики: сотрудники подразделений по исполнению административного законодательства, отдела по вопросам миграции, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и полицейские ППС.

«В январе 2018 года по рассмотренным административным материалам наложено штрафов на сумму более 1,9 миллионов рублей, взыскано — более 1,3 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе Управления МВД по Уфе.

Операция «Должник» в столице Башкирии продлится до 21 февраля.

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