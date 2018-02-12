Петербургский фигурист Михаил Коляда сегодня стал серебряным призером Олимпийских игр

В короткой программе Михаил Коляда допустил грубые ошибки, можно сказать, провалил выступление и занял только 8 место. Зато в произвольной реабилитировался — и стал вторым. В итоге наши спортсмены поднялись на пьедестал почета и получили серебряные медали в командном турнире. С таким высоким результатом Михаила Коляду поздравил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.