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12 февраля, источник: Вести - Санкт-Петербург

Петербургский фигурист Михаил Коляда сегодня стал серебряным призером Олимпийских игр

Выступление в корейском Пхёнчхане для воспитанника петербургской школы фигурного катания началось непросто.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

В короткой программе Михаил Коляда допустил грубые ошибки, можно сказать, провалил выступление и занял только 8 место. Зато в произвольной реабилитировался — и стал вторым. В итоге наши спортсмены поднялись на пьедестал почета и получили серебряные медали в командном турнире. С таким высоким результатом Михаила Коляду поздравил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

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