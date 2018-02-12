Россия заплатит: в вузах открыт прием документов от узбекистанцев

Прием заявлений осуществляется на сайте Russia.study.ru до 26 февраля 2018 года включительно. Заявления и документы, присланные после 26 февраля 2018 года рассматриваться не будут. Для тех, кто уже зарегистрирован на Russia.study следует изменить учебный год на 2018/19. Двойная регистрация на сайте запрещена, поэтому для возможности войти в свой личный кабинет необходимо записать или запомнить пароль, указанный во время регистрации.