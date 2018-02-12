Россия заплатит: в вузах открыт прием документов от узбекистанцев
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Российские вузы начали прием заявлений от абитуриентов из Узбекистана для обучения за счет средств федерального бюджета.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Российские вузы начали прием заявлений от абитуриентов из Узбекистана для обучения за счет средств федерального бюджета.
Прием заявлений осуществляется на сайте Russia.study.ru до 26 февраля 2018 года включительно. Заявления и документы, присланные после 26 февраля 2018 года рассматриваться не будут. Для тех, кто уже зарегистрирован на Russia.study следует изменить учебный год на 2018/19. Двойная регистрация на сайте запрещена, поэтому для возможности войти в свой личный кабинет необходимо записать или запомнить пароль, указанный во время регистрации.
Для участия в первом этапе конкурсного отбора необходимо заполнить
Информация о Плане приема по квоте, выделенной Республике Узбекистан на 2018/2019 учебный год, об отборочных испытаниях и дальнейших действиях абитуриентов будет предоставляться дополнительно через личный кабинет, а также через объявления на сайте Российского центра науки и культуры в Ташкенте.
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