В Петербург пришёл грипп! На карантин уже закрыли 19 школьных классов и 14 детсадовских групп
Болезнь отправила на вынужденные каникулы несколько сотен школьников.
Болезнь отправила на вынужденные каникулы несколько сотен школьников.
Для сравнения, на прошлой неделе на карантине были всего три группы и 10 классов. В то время как заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей растет, взрослые, наоборот, стали меньше страдать от вирусов. Сократилось число госпитализированных в Боткинскую больницу.
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