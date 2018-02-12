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12 февраля, источник: Вести - Санкт-Петербург

В Петербург пришёл грипп! На карантин уже закрыли 19 школьных классов и 14 детсадовских групп

Болезнь отправила на вынужденные каникулы несколько сотен школьников.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

Из-за вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ на недельный карантин закрыты 19 классов в девяти петербургских школах. Это происходит, когда в классе заболевают больше 20% учащихся. Также по данным регионального Роспотребнадзора, сейчас остановлены занятия в 14 группах в 10 детских садах.

Для сравнения, на прошлой неделе на карантине были всего три группы и 10 классов. В то время как заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей растет, взрослые, наоборот, стали меньше страдать от вирусов. Сократилось число госпитализированных в Боткинскую больницу.

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