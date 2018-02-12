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12 февраля, источник: РИА Новости

Задержанный украинец признался, что прибыл в Крым по заданию СБУ

Задержанный в Крыму гражданин Украины Константин Давыденко признался, что прибыл на полуостров для сбора информации по заданию Службы безопасности Украины, сообщает в понедельник ЦОС ФСБ. Эти признательные показания он дает перед камерой.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Задержанный в Крыму гражданин Украины Константин Давыденко признался, что прибыл на полуостров для сбора информации по заданию Службы безопасности Украины, сообщает в понедельник ЦОС ФСБ.

Эти признательные показания он дает перед камерой.

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На вопрос, с какой целью он прибыл в республику Крым, Давыденко ответил: «Собрать информацию у человека, зовут его Виталий». На второй вопрос, по чьему заданию он прибыл, задержанный ответил: «По заданию СБУ».

Ранее в тот же день центр общественных связей ФСБ сообщил, что Давыденко был задержан в воскресенье сотрудниками ФСБ в Симферополе. Отмечается, что Давыденко целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности РФ. По данному факту возбуждено дело по статье «шпионаж».

Кадры задержания украинца за шпионаж в Симферополе. Оперативная съемка ФСБ.

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