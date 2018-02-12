Рэпер Тимати опубликовал видео с избитым DJ Smash
Видеоролик с избитым диджеем и музыкальным продюсером DJ Smash (настоящее имя — Андрей Ширман) опубликовал в своем аккаунте в Instagram популярный рэпер Тимати.
Видеоролик с избитым диджеем и музыкальным продюсером DJ Smash (настоящее имя — Андрей Ширман) опубликовал в своем аккаунте в Instagram популярный рэпер Тимати.
В коротком видеосюжете DJ Smash показывает свое лицо и рассказывает о том, какие именно повреждения нанес ему оппонент.
Известно, что драка, в которой пострадал DJ Smash, произошла в одном из баров Перми 9 февраля. Информацию об инциденте РИА Новости подтвердил креативный директор заведения Данил Гурьянов. По одной из версий, на которую указывает, в частности, Тимати, участие в избиении музыканта принимал бывший депутат краевого заксобрания.
В управлении МВД РФ по Перми сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.
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