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12 февраля, источник: "Российская газета"

Рэпер Тимати опубликовал видео с избитым DJ Smash

Видеоролик с избитым диджеем и музыкальным продюсером DJ Smash (настоящее имя — Андрей Ширман) опубликовал в своем аккаунте в Instagram популярный рэпер Тимати.

В коротком видеосюжете DJ Smash показывает свое лицо и рассказывает о том, какие именно повреждения нанес ему оппонент. Из-за того, что у диджея сломана челюсть, слова даются ему с трудом, и разобрать их весьма сложно.

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Известно, что драка, в которой пострадал DJ Smash, произошла в одном из баров Перми 9 февраля. Информацию об инциденте РИА Новости подтвердил креативный директор заведения Данил Гурьянов. По одной из версий, на которую указывает, в частности, Тимати, участие в избиении музыканта принимал бывший депутат краевого заксобрания.

В управлении МВД РФ по Перми сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

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