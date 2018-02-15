Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «50 оттенков» рассказала о самой сложной постельной сцене
8 методов лечения из прошлого, от которых холодеет кровь
Как живут женщины с паническим страхом рожать
Отстраненные российские спортсмены решили ответить МОК
Орбакайте появилась на публике с массивным крестом на шее
Американец выступает на Олимпиаде в старых, рваных кедахАмериканский керлингист Тайлер Джордж выступает на Олимпийских играх в рваных кедах, которым уже 8 лет, сообщает The New York Times
В Петербурге обнаружили мумию пенсионера в обнимку с куклой
Собчак в США рассказала, получится ли вернуть Крым
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
Кличко: С Крымом поступят еще жестче, чем с Киевом
СМИ: Киев не знает, к чему приведет атака Крыма
Орбакайте появилась на публике с массивным крестом на шее
Мелания Трамп посетила детский хоспис в пальто за $3000
Трансгендеру впервые удалось покормить грудью
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Названа дата переезда в первый дом по реновации
Фоторепортажи
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
15 февраля, источник: Известия

Ученые назвали самое маневренное и быстрое животное на Земле

Пауки-крабы оказались самыми быстрыми, ловкими и точными живыми существами на Земле. Об этом пишут американские ученые в статье в Journal of Experimental Biology.

Chase me!
Эти насекомые способны поворачиваться на 360 градусов и наносить точный удар по жертве всего за восьмую долю секунды.

По словам Сары Крюс из университета Калифорнии в Мерседе (США), ловчие сети используют далеко не все пауки. Примерно 50% из них выслеживают жертву, а затем пытаются поймать, прыгая на нее. Другие, например, пауки-крабы, нападают на жертву из засады.

Насекомые и прочие беспозвоночные, с учетом разницы в размерах, а не млекопитающие или другие позвоночные существа, чаще всего являются самыми сильными, зоркими и быстрыми существами на Земле.

Калифорнийские биологи выяснили, что живущие в домах и в лесах в странах Южной и Восточной Азии пауки-крабы относятся к числу подобных «супергероев» мира животных.

Читайте также
Спасаться от хищников нужно медленно и печально

Исследователи наблюдали за тем, как эти членистоногие ловят сверчков и других насекомых, при помощи высокоскоростной камеры. Оказалось, что благодаря уникальной анатомии ног и необычной программе поведения, управляющей их работой, эти пауки обладают уникальной способностью — они практически мгновенно могут разворачиваться, ловить жертву и вонзать в ее свои клыки примерно за 0,12 секунды.

В настоящее время ученые изучают, как эти пауки совершают подобные трюки, что поможет в создании более маневренных роботов, передает НСН.

Ранее ученые выяснили, что первые тараканы появились на Земле около 235 млн лет назад, еще до возникновения динозавров.

3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «Эра бумажных денег завершается»
Четыре года надежды
МИД допустил гибель пяти россиян под ударом коалиции в Сирии
Суд: иммиграционный указ Трампа ущемляет права мусульман
СМИ: курды и Дамаск договорились о вводе войск в Африн
Россия решила взять в долг у своих граждан
Президенту Татарстана могут поменять пост
Стрелок из Флориды посещал собрания белых шовинистов
МАК расшифровал данные с речевого самописца Ан-148
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Пхенчхан-2018. День восьмой: сырые фигуристы и месть Пихлера О главных событиях 15 февраля на Олимпиаде
Авто
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Hi-Tech
Найдено неожиданное применение радиоактивным отходам из Чернобыля Материал, который является источником ионизирующего излучения, обрел новую жизнь...
Кино
Названа лучшая актриса из лучших актрис В рейтинг вошли пять актрис, награжденных премией «Оскар» за лучшую главную женскую роль
Недвижимость
Как москвичи борются с сосульками
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Местоположение строителей будут отслеживать по датчику
Леди
Требуют жертв: самые неудобные платья звезд Платья, которые звезды надевают на красную дорожку, редко бывают удобными: то вырез слишком глубокий, то лиф ни на чем не держится
Дети
Романтичные фото «особенной» дочери Хакамады с бойфрендом растрогали соцсети Избраннник Марии показал трогательные снимки с любимой.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь