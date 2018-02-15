Ученые назвали самое маневренное и быстрое животное на Земле

По словам Сары Крюс из университета Калифорнии в Мерседе (США), ловчие сети используют далеко не все пауки. Примерно 50% из них выслеживают жертву, а затем пытаются поймать, прыгая на нее. Другие, например,
Насекомые и прочие беспозвоночные, с учетом разницы в размерах, а не млекопитающие или другие позвоночные существа, чаще всего являются самыми сильными, зоркими и быстрыми существами на Земле.
Калифорнийские биологи выяснили, что живущие в домах и в лесах в странах Южной и Восточной Азии
Исследователи наблюдали за тем, как эти членистоногие ловят сверчков и других насекомых, при помощи высокоскоростной камеры. Оказалось, что благодаря уникальной анатомии ног и необычной программе поведения, управляющей их работой, эти пауки обладают уникальной способностью — они практически мгновенно могут разворачиваться, ловить жертву и вонзать в ее свои клыки примерно за 0,12 секунды.
В настоящее время ученые изучают, как эти пауки совершают подобные трюки, что поможет в создании более маневренных роботов, передает НСН.
Ранее ученые выяснили, что первые тараканы появились на Земле около 235 млн лет назад, еще до возникновения динозавров.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.