Ученые назвали самое маневренное и быстрое животное на Земле

Эти насекомые способны поворачиваться на 360 градусов и наносить точный удар по жертве всего за восьмую долю секунды.

По словам Сары Крюс из университета Калифорнии в Мерседе (США), ловчие сети используют далеко не все пауки. Примерно 50% из них выслеживают жертву, а затем пытаются поймать, прыгая на нее. Другие, например, пауки-крабы, нападают на жертву из засады.

Насекомые и прочие беспозвоночные, с учетом разницы в размерах, а не млекопитающие или другие позвоночные существа, чаще всего являются самыми сильными, зоркими и быстрыми существами на Земле.

Калифорнийские биологи выяснили, что живущие в домах и в лесах в странах Южной и Восточной Азии пауки-крабы относятся к числу подобных «супергероев» мира животных.

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Исследователи наблюдали за тем, как эти членистоногие ловят сверчков и других насекомых, при помощи высокоскоростной камеры. Оказалось, что благодаря уникальной анатомии ног и необычной программе поведения, управляющей их работой, эти пауки обладают уникальной способностью — они практически мгновенно могут разворачиваться, ловить жертву и вонзать в ее свои клыки примерно за 0,12 секунды.

В настоящее время ученые изучают, как эти пауки совершают подобные трюки, что поможет в создании более маневренных роботов, передает НСН.