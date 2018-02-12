Более 20 пассажиров следовавшего в Бишкек автобуса сняли с рейса в СКО

В пресс-службе ДВД СКО рассказали, что за 20 дней выявили 460 нарушений, из которых 41 — управление транспортом водителями без прав.

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Проверяют автобусы и на загородных трассах, и на городских маршрутах. На днях выявили незаконное переоборудование транспорта. Водитель автобуса маршрута «4Т» установил газовое оборудование без соответствующей отметки в техпаспорте. В результате — административный протокол. За время проверок — это уже 12 подобный факт.

На посту «Рубеж» в селе Келлеровке выявили сразу несколько нарушений, которые допустил водитель автобуса, перевозивший более 20 пассажиров из Сургута в Бишкек. Его привлекли к ответственности за нарушения режима труда и отдыха водителями при перевозке пассажиров, несоответствие установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения, нарушение правил применения разрешительной системы автоперевозок международным сообщением. Пассажиров отправили на проходящем в попутном направлении автобусе.