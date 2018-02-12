Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилучный рассказал о третьем сезоне «Мажора»
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
Школьницам запретили отказывать мальчикам в танце
Будущие жильцы дома по реновации осмотрели не свои квартиры
Все в сборе: Леонид Агутин поделился семейным фото
В Сети набирает популярность совместные хобби хозяев и их питомцев Тысячи просмотров набирают в интернете ролики, где домашние питомцы разделяют хобби своих хозяев
Бабуль, мы садимся - звонок стюардессы Ан-148 за миг до трагедии
СМИ Турции: ракета США сбила Су-25 и спутала карты
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото)
ОСАГО: штраф за отсутствие полиса может вырасти
22-летняя невеста погибла в катастрофе АН-148 перед свадьбой
Экипаж боролся до последнего: СМИ об аварии АН-148
Как пройдет свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл
Рудковская перевоплотилась в чирлидершу
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
Жители Таганрога пойдут под суд за продажу человека на органы
Будущие жильцы дома по реновации осмотрели не свои квартиры
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Фоторепортажи
8Сурок Фил предсказал долгую зиму
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
12 февраля, источник: Kazinform

Более 20 пассажиров следовавшего в Бишкек автобуса сняли с рейса в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В Северо-Казахстанской области полицейские проверяют общественный транспорт, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДВД СКО рассказали, что за 20 дней выявили 460 нарушений, из которых 41 — управление транспортом водителями без прав.

Читайте также
Перевозчики объяснили разницу в стоимости билетов на казахстанские и российские поезда

Проверяют автобусы и на загородных трассах, и на городских маршрутах. На днях выявили незаконное переоборудование транспорта. Водитель автобуса маршрута «4Т» установил газовое оборудование без соответствующей отметки в техпаспорте. В результате — административный протокол. За время проверок — это уже 12 подобный факт.

На посту «Рубеж» в селе Келлеровке выявили сразу несколько нарушений, которые допустил водитель автобуса, перевозивший более 20 пассажиров из Сургута в Бишкек. Его привлекли к ответственности за нарушения режима труда и отдыха водителями при перевозке пассажиров, несоответствие установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения, нарушение правил применения разрешительной системы автоперевозок международным сообщением. Пассажиров отправили на проходящем в попутном направлении автобусе.

Полицейские говорят, что цель — не оформить штрафы, а укрепить водительскую дисциплину и обеспечить безопасность пассажиров.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Жандарбек Бекшин об инциденте в детсаду Астаны: Поставлен предварительный диагноз
Чиновницу наказали за отопление тойханы свекрови в Карагандинской области
Упавший в Подмосковье Ан-148 взорвался при ударе о землю
Россиянка выиграла медаль Олимпиады для другой страны
СМИ: авиакомпания «Россия» знала о дефектах самолетов Ан-148
СМИ оценили возможность богатейшего россиянина содержать страну
Путин встретился с финалистами конкурса «Лидеры России»
Птичий геноцид. Как природа отомстила китайцам за воробьев
Почему не надо бояться облысеть
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Пхенчхан-2018. День пятый: наши фигуристы завоевали серебро Главным событием дня на Играх в Пхенчхане стала серебряная медаль сборной России в командных соревнованиях по фигурному катанию
Авто
Ситуация с бензином: вынесено первое предупреждение После намека Владимира Путина на необходимость снижения цен на топливо ФАС стала резко реагировать на динамику продаж бензина на бирже
Hi-Tech
Около половины россиян пользуются соцсетями каждый день В России провели необычное исследование. Результаты впечатляют
Кино
Умер актер Дмитрий Соловьев, сын Сергея Соловьева Печальную новость уже подтвердила супруга режиссера Татьяна Друбич
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Как строить отношения, если у вас обоих уже есть дети Колумнист «Леди Mail.Ru» Анна Герасименко считает, что наличие детей — не помеха романтическим отношениям.
Дети
Актриса Светлана Иванова беременна Звезда сериала "Тест на беременность", по данным инсайдеров, ждет второго ребенка.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Зонируем гостиную: 4 простых правила
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь