Запрет в Молдове: что ждет тех, кто не отказался от новостных передач РФ

Источник: Sputnik.md

Информацию об этом подтвердил на заседании глава Координационного совета по теле- и радиовещанию (КСТР) республики Драгош Викол.

«С сегодняшнего дня, 12 февраля, вступили в силу поправки о дополнении Кодекса о телевидении и радио. С этого момента данный закон имеет диапазон действий», — сказал чиновник.

По его словам, для внедрения закона в действия КСТР предпринял все необходимые действия, предоставив местным телеканалам и радиостанциям время для подготовки генеральных концепций программного комплекса согласно изменениям, принятым в местное законодательство. Он отметил, что у всех был один и тот же дедлайн для презентации — 9 февраля.

Строгий мониторинг

Викол сообщил, что вскоре начнутся проверки соблюдения вступивших в силу положений.

Мы не можем объявить конкретную дату (проверок — ред.), потому что режим мониторинга будет строго внезапным. Драгош Викол

Согласно вступившим в силу нововведениям, за нарушение закона грозит штраф в 40−70 тысяч леев, за повторное нарушение — от 70 до 100 тысяч леев. Отзыв лицензии на вещание за нарушение закона «применяется только после последовательного применения санкций» в виде штрафов.

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Закон о борьбе с «иностранной пропагандой», в том числе якобы российской, утвержден спикером парламента Андрианом Канду с разрешения Конституционного суда. Закон был отклонен президентом Игорем Додоном. Он запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Трансляция других программ разрешена.

Концепции программ

Начальник управления лицензирования и авторизации КСТР Лидия Визиру сообщила, что 51 телеканал из 60, а также 53 радиостанции из 55 представили генеральные концепции программ.

По ее словам, в ходе проверки выявлены некоторые нарушения, поэтому несколько концепций отправлены на доработку. «Таким образом, двадцать радиостанций и 15 телеканалов представят дополнительно до 15 февраля 2018 года генконцепции», — сказала Визиру.

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Как отметила чиновница, речь идет о радиостанциях: Radio 21, Radio Sport, Radio Punct MD, Kiss FM, Auto Radio/АвтоРадио, Radio Orhei, Jurnal FM, Radio Dor, Univers FM, Bass FM, Maestro FM, Dialog FM, Radio Soroca, Radio PoliDisc/Новое радио, Megapolis FM, Vocea Sperantei, Aquarelle FM, Retro FM, Pro 100 Radio, Radio Plai. Среди телеканалов, которым необходимо представить доработанные концепции значатся, — Noroc, 10 TV, Canal Ragional, AFilm, Studia L, Jurnal TV, Bravo, Impact TV, Media TV, Canal 2, Canal 3, Elita TV, SorTV, Tezaur TV, BTV.

«КСТР утвердил генеральные концепции программного комплекса 32 радиостанций и 36 телеканалов, находящихся под юрисдикцией Республики Молдова», — добавила Визиру.

Она подчеркнула, что не представили концепции 2 радиостанции GRT FM и ART FM, а также 9 телеканалов — TV Găgăuzia, VTV, TV Rain, ART TV, Axial TV, Moldova 2, Prut TV, RTR Moldova и Ren Moldova.

При этом она обратила внимание на то, что вице-директор RTR Moldova в официальном обращении, которое было направлено в КСТР 8 февраля, попросил предоставить дополнительное время для предоставления концепции. «Сегодня в 12.00 представители RTR Moldova представили концепцию», — сказала чиновница.

Визиру сообщила, что до 9 февраля 56 распространителей услуг из 64 представили в КСТР уведомления. Среди тех, кто не выполнил требований КСТР, — «Telemob Com», «Studio AN-TV», «Dănis», «Betatvcom», «Tele Crio», «Rebdacons» и «Smart-Network».