Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гогунский будет судиться с телеканалом из-за неудачного ремонта
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
Школьницам запретили отказывать мальчикам в танце
Будущие жильцы дома по реновации осмотрели не свои квартиры
Мелания и Дональд Трамп устроили романтический ужин в Вашингтоне
В Сети набирает популярность совместные хобби хозяев и их питомцев Тысячи просмотров набирают в интернете ролики, где домашние питомцы разделяют хобби своих хозяев
Бабуль, мы садимся - звонок стюардессы Ан-148 за миг до трагедии
СМИ Турции: ракета США сбила Су-25 и спутала карты
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
22-летняя невеста погибла в катастрофе АН-148 перед свадьбой
Экипаж боролся до последнего: СМИ об аварии АН-148
Как пройдет свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл
Рудковская перевоплотилась в чирлидершу
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
Жители Таганрога пойдут под суд за продажу человека на органы
В Москве старинные здания сдали в аренду в обмен на реставрацию
В Токио построят 70-этажный небоскреб из дерева
Фоторепортажи
8Сурок Фил предсказал долгую зиму
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
12 февраля, источник: Sputnik.md

Запрет в Молдове: что ждет тех, кто не отказался от новостных передач РФ

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. В понедельник в Молдове официально вступили в силу поправки в Кодекс о телевидении и радио, которые предусматривают запрет на ретрансляцию в стране новостных и аналитических передач стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, среди них — Россия.

Источник: Sputnik.md

Информацию об этом подтвердил на заседании глава Координационного совета по теле- и радиовещанию (КСТР) республики Драгош Викол.

«С сегодняшнего дня, 12 февраля, вступили в силу поправки о дополнении Кодекса о телевидении и радио. С этого момента данный закон имеет диапазон действий», — сказал чиновник.

По его словам, для внедрения закона в действия КСТР предпринял все необходимые действия, предоставив местным телеканалам и радиостанциям время для подготовки генеральных концепций программного комплекса согласно изменениям, принятым в местное законодательство. Он отметил, что у всех был один и тот же дедлайн для презентации — 9 февраля.

Строгий мониторинг

Викол сообщил, что вскоре начнутся проверки соблюдения вступивших в силу положений.

Мы не можем объявить конкретную дату (проверок — ред.), потому что режим мониторинга будет строго внезапным.
Драгош Викол

Согласно вступившим в силу нововведениям, за нарушение закона грозит штраф в 40−70 тысяч леев, за повторное нарушение — от 70 до 100 тысяч леев. Отзыв лицензии на вещание за нарушение закона «применяется только после последовательного применения санкций» в виде штрафов.

Читайте также
В Молдове вступил в силу Закон о запрете пропаганды

Закон о борьбе с «иностранной пропагандой», в том числе якобы российской, утвержден спикером парламента Андрианом Канду с разрешения Конституционного суда. Закон был отклонен президентом Игорем Додоном. Он запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Трансляция других программ разрешена.

Концепции программ

Начальник управления лицензирования и авторизации КСТР Лидия Визиру сообщила, что 51 телеканал из 60, а также 53 радиостанции из 55 представили генеральные концепции программ.

По ее словам, в ходе проверки выявлены некоторые нарушения, поэтому несколько концепций отправлены на доработку. «Таким образом, двадцать радиостанций и 15 телеканалов представят дополнительно до 15 февраля 2018 года генконцепции», — сказала Визиру.

Читайте также
Премьер Молдовы прокомментировал заявление Госдумы России

Как отметила чиновница, речь идет о радиостанциях: Radio 21, Radio Sport, Radio Punct MD, Kiss FM, Auto Radio/АвтоРадио, Radio Orhei, Jurnal FM, Radio Dor, Univers FM, Bass FM, Maestro FM, Dialog FM, Radio Soroca, Radio PoliDisc/Новое радио, Megapolis FM, Vocea Sperantei, Aquarelle FM, Retro FM, Pro 100 Radio, Radio Plai. Среди телеканалов, которым необходимо представить доработанные концепции значатся, — Noroc, 10 TV, Canal Ragional, AFilm, Studia L, Jurnal TV, Bravo, Impact TV, Media TV, Canal 2, Canal 3, Elita TV, SorTV, Tezaur TV, BTV.

«КСТР утвердил генеральные концепции программного комплекса 32 радиостанций и 36 телеканалов, находящихся под юрисдикцией Республики Молдова», — добавила Визиру.
Она подчеркнула, что не представили концепции 2 радиостанции GRT FM и ART FM, а также 9 телеканалов — TV Găgăuzia, VTV, TV Rain, ART TV, Axial TV, Moldova 2, Prut TV, RTR Moldova и Ren Moldova.

При этом она обратила внимание на то, что вице-директор RTR Moldova в официальном обращении, которое было направлено в КСТР 8 февраля, попросил предоставить дополнительное время для предоставления концепции. «Сегодня в 12.00 представители RTR Moldova представили концепцию», — сказала чиновница.

Визиру сообщила, что до 9 февраля 56 распространителей услуг из 64 представили в КСТР уведомления. Среди тех, кто не выполнил требований КСТР, — «Telemob Com», «Studio AN-TV», «Dănis», «Betatvcom», «Tele Crio», «Rebdacons» и «Smart-Network».

Как отметили в КСТР, тем, кто не представил вовремя концепции и уведомления, придется выплатить штраф в 5000 леев.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Другие новости: в Молдове вступил в силу запрет российских передач
Точный прогноз погоды в Молдове на 13 и 14 февраля
Упавший в Подмосковье Ан-148 взорвался при ударе о землю
Россиянка выиграла медаль Олимпиады для другой страны
СМИ: авиакомпания «Россия» знала о дефектах самолетов Ан-148
СМИ оценили возможность богатейшего россиянина содержать страну
Путин встретился с финалистами конкурса «Лидеры России»
Птичий геноцид. Как природа отомстила китайцам за воробьев
Почему не надо бояться облысеть
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Пхенчхан-2018. День пятый: наши фигуристы завоевали серебро Главным событием дня на Играх в Пхенчхане стала серебряная медаль сборной России в командных соревнованиях по фигурному катанию
Авто
Ситуация с бензином: вынесено первое предупреждение После намека Владимира Путина на необходимость снижения цен на топливо ФАС стала резко реагировать на динамику продаж бензина на бирже
Hi-Tech
Около половины россиян пользуются соцсетями каждый день В России провели необычное исследование. Результаты впечатляют
Кино
Умер актер Дмитрий Соловьев, сын Сергея Соловьева Печальную новость уже подтвердила супруга режиссера Татьяна Друбич
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
Как строить отношения, если у вас обоих уже есть дети Колумнист «Леди Mail.Ru» Анна Герасименко считает, что наличие детей — не помеха романтическим отношениям.
Дети
Актриса Светлана Иванова беременна Звезда сериала "Тест на беременность", по данным инсайдеров, ждет второго ребенка.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь