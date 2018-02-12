Московский институт физической культуры и спорта лишили лицензии
Рособрнадзор прекратил действие лицензии Московского института физической культуры и спорта. Основанием послужило решение Арбитражного суда.
Рособрнадзор прекратил действие лицензии Московского института физической культуры и спорта. Основанием послужило решение Арбитражного суда.
Госаккредитации лишился также Московский институт психологии
В случае аннулирования лицензии ВУЗы обязаны прекратить свою деятельность, а учащиеся должны быть переведены в другие институты с сохранением формы обучения, программы направления и курса, а также стоимости.
При этом если учебное заведение лишилось госаккредитации, или её действие приостановлено, ВУЗ может продолжать образовательную деятельность. Однако выдавать дипломы образца Минобрнауки институт не имеет права.
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