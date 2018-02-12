Московский институт физической культуры и спорта лишили лицензии

Госаккредитации лишился также Московский институт психологии из-за того, что высшее учебное заведение (ВУЗ) не устранило выявленные ранее нарушения государственных образовательных стандартов, сообщается на сайте ведомства.

В случае аннулирования лицензии ВУЗы обязаны прекратить свою деятельность, а учащиеся должны быть переведены в другие институты с сохранением формы обучения, программы направления и курса, а также стоимости.