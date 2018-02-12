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12 февраля, источник: Известия

Московский институт физической культуры и спорта лишили лицензии

Рособрнадзор прекратил действие лицензии Московского института физической культуры и спорта. Основанием послужило решение Арбитражного суда.

Госаккредитации лишился также Московский институт психологии из-за того, что высшее учебное заведение (ВУЗ) не устранило выявленные ранее нарушения государственных образовательных стандартов, сообщается на сайте ведомства.

В случае аннулирования лицензии ВУЗы обязаны прекратить свою деятельность, а учащиеся должны быть переведены в другие институты с сохранением формы обучения, программы направления и курса, а также стоимости.

При этом если учебное заведение лишилось госаккредитации, или её действие приостановлено, ВУЗ может продолжать образовательную деятельность. Однако выдавать дипломы образца Минобрнауки институт не имеет права.

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