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12 февраля, источник: Sputnik.by

Живут редкие птицы: к ситуации вокруг моста через Припять подключились экологи

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Экологи и природозащитники подключились к ситуации вокруг моста между Житковичами и Туровом — в этом районе живет множество видов редких птиц, сообщает Sputnik.

Мост через реку Припять между городами Житковичи и Туров в буквальном смысле треснул в декабре минувшего года. Движение по нему было запрещено, что осложнило сообщение между городами. Вскоре специалисты должны заняться реконструкцией моста, также планируется организация паромной переправы. Все это обещают сделать как можно быстрее, однако есть нюанс: мост находится на территории республиканского заказника «Средняя Припять».

«Ахова птушак» просила Минприроды проконтролировать ситуацию

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На ситуацию внимание обратила и организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Как рассказал ее директор Александр Винчевский, объединение направляло запрос в Минприроды с просьбой держать ситуацию на контроле.

«Это заказник не только местного, но и международного значения», — пояснил руководитель организации.

На территории заказника проживают редкие, в том числе и краснокнижные, виды птиц. «Сам мост, возможно, и не влияет с экологической точки зрения ни на что, но при его реконструкции важно помнить и об этом», — уверены в организации.

Наибольшие опасения природозащитников вызывало то, что работы по реконструкции моста могут проходить без экологической экспертизы. Скоро, с апреля, у птиц будет период размножения — в это время особенно важно ничем не навредить природе.

«Мы понимаем, что мост этот очень важен и нужен, но процесс реконструкции просили проконтролировать, чтобы строители и экологи сотрудничали», — заключили собеседники агентства.

Минприроды: документация на экспертизу пока не поступала

Согласно белорусскому законодательству, строительные работы, в том числе и по реконструкции, должны проводиться после экологической экспертизы. Часто представители стройотрасли жалуются, что это замедляет весь процесс, ведь проверяют экологи документацию не одну неделю.

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«Документации по реконструкции моста в Республиканский центр государственной экологической экспертизы не поступало», — сообщили Sputnik в Минприроды.

В ведомстве подчеркнули: работы по ремонту моста до экспертизы начаты не будут.

«Минприроды информировало РУП “Гомельавтодор” о необходимости соблюдения законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов при реализации соответствующей и иной деятельности в полном объеме», — заявила заместитель министра Ия Малкина в ответ на запрос «Аховы птушак».

Сейчас Минприроды и областной комитет природных ресурсов проводят действия по выявлению и установлению фактов причинения вреда окружающей среде. На данный момент таких фактов не выявлено.

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