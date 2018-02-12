Музой карнавала в Рио впервые станет британка
Британка Саманта Флорес — первая иностранка, удостоившейся чести исполнить одну из главных ролей на карнавале в
Британка Саманта Флорес — первая иностранка, удостоившейся чести исполнить одну из главных ролей на карнавале в
Саманта родилась и выросла в Лондоне. Но, по ее словам, она всегда была уверена в том, что однажды уедет из родного города навсегда. В Лондоне в ненастную погоду она чувствовала себя «настоящей размазней».
12 лет назад Саманта работала в
В общем, не могла она представить себя похожей на Йемайю, богиню моря в мифологии йоруба, чей культ широко распространен среди чернокожего населения Латинской Америки.
37-летняя Саманта Флорес (до замужества — Мортнер) живет в
Как муза школы самбы она появится на Самбодроме под приветствия тысяч зрителей на трибунах. Своим танцем ей нужно будет задать тон 80-минутному шоу — и поддерживать этот тон на протяжении всего карнавала.
Бразильцы гордятся своим карнавалом и предъявляют к исполнению самбы очень высокие требования. Правильно танцевать в этом жанре — непростая задача даже для местных танцоров.
Многие жители
Саманта Флорес и сейчас волнуется, когда рассказывает, как исполняла роль музы школы Imperio da Tijuca в прошлом году.
Как будто ты
поп-звезда,и тебя приветствуют 90 тысяч поклонников. Конечно, не тебя саму, а твою школу самбы, но чувства это вызывает необыкновенные.
Увлечение карнавалом
Саманта рассказывает, что росла на севере Лондона и была «хорошей еврейской девочкой». Но в 2006 году она покинула лондонский район
«Уже через 24 часа я поняла, что я дома», — рассказывает она. Первый год она жила в Росинье — одной из разросшихся фавел
Первое время жизни в Рио она сотрудничала с НКО и зарабатывала уроками английского. Одна из ее учениц оказалась прекрасной танцовщицей самбы.
Они заключили сделку: та научит ее танцевать самбу, а Саманта поможет ей научиться, как давать уроки танца для туристов на английском.
«Она может танцевать самбу лучше, чем многие бразильцы», — говорит стилист Сандру Карвальу, который готовит костюмы для участниц карнавала из школы Imperio da Tijuca.
По его словам, дело не только в таланте Саманты, но и в ее целеустремленности.
Сейчас Саманта Флорес регулярно посещает репетиции карнавала, которые проходят на территории фавелы
«Меня очень тепло принимают. Меня называют “гринга” и шутят по поводу того, что я иностранка, но для меня это никогда не было проблемой, — говорит она. — Иногда старшие члены школы смотрят на меня так, как будто хотят спросить: что делает эта англичанка здесь, в
Она продолжает брать уроки самбы, чтобы отточить движения и подняться в рейтинге танцоров, где очень серьезная конкуренция.
В иерархии женских ролей на карнавале нынешняя роль Саманты — вторая после «королевы карнавала», которая возглавляет группу барабанщиков, отвечающих за «сердцебиение карнавала».
По ее словам, роль музы для нее — это вызов. Она тренируется не меньше трех часов в день, берет уроки бокса, чтобы немного подкачать руки, а также делает упражнения «для бедер и прочего».
Только представьте себе: вы в бикини, а на вас смотрят 90 тысяч человек. Вы бы тоже сразу побежали в тренажерный зал!
По ее словам, многие британцы, вероятно, сочтут, что такой открытый карнавальный наряд превращает женщину в сексуальный объект, но сама Саманта не согласна с такой точкой зрения.
«Женщины показывают свое тело, и это их решение. Это раскрепощает», — говорит она.
Саманта Флорес работает консультантом в сфере недвижимости, но собирается начать собственный бизнес — открыть агентство Experience Carnival Rio, которое будет помогать иностранцам учиться танцевать самбу и участвовать в бразильском карнавале, который так полюбила она сама.
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